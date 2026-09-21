Мерц не збирається йти у відставку, попри "катастрофу" на виборах до однієї з земель, – BBC

У Німеччині у вересні відбулись вибори у двох землях. У Мекленбурзі – Передній Померанії партія Фрідріха Мерца зазнала гучної поразки на виборах до регіонального парламенту.

Попри це канцлер підкреслив, що залишатиметься на своїй посаді. Про це пише BBC.

Що відомо про вибори в Німеччині?

У неділю, 20 вересня, відбулись земельні вибори у Мекленбурзі – Передній Померанії. На них партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) посіла перше місце.

Окрім того, AfD виграла більшість місць у регіональному парламенті землі Саксонія-Ангальт 6 вересня 2026 року, а також у Тюрингії у вересні 2024 року.

Мекленбург – Передня Померанія стане третім регіоном, в якому де ультраправа проросійська AfD матиме більшість у ландтазі. Проте, жодна інша партія не бажає бути з ними в коаліції, через що "Альтернатива для Німеччини" не може сформувати навіть земельний уряд.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав поразку своєї партії Християнсько-демократичний союз на місцевих виборах "катастрофою". Попри це, він пообіцяв залишитися на своїй посаді.

Якими є перспективи Мерца?

Канцлер ФРН перебуває під все більшим тиском. Останніми місяцями він має низький рейтинг схвалення. Мерц заявив журналістам у берлінській штаб-квартирі партії у неділю, 20 вересня, що він продовжить обраний курс.

Він наголосив, що реформи мають продовжуватись і він візьме на себе цю відповідальність.

Те, що потрібно зробити зараз, вимагає стійкості, непохитності та терпіння. Я продемонструю це як голова партії ХДС і, перш за все, як канцлер нашої країни. Я б навіть сказав, що ці реформи є протиотрутою від авторитарної отрути, яка, разом із захопленням авторитаризмом, дедалі глибше проникає в наше суспільство,

– заявив Мерц.

BBC пише, що в Німеччині напередодні виборів активно спекулювали щодо можливості заміни канцлера. Проте минулого тижня лідери 8 німецьких федеральних земель підтримали Мерца, який очолює уряд 16 місяців.

У неділю, 20 вересня, член Берлінського парламенту від ХДС Буркард Дреггер заявив, що Мерц має залишитися на посаді. Він назвав виборців "нетерплячими" і підкреслив, що не варто очікувати, що владі вдасться розв'язати всі складні питання за рік.

Хоча прихильники чинного канцлера стверджують, що багато проблем, з якими зіштовхнулась країна, є успадкованими, сам Мерц вкрай лишається вкрай непопулярним. BBC пише, що права позиція Мерца щодо імміграції не змогла підірвати підтримку AfD, водночас відштовхуючи людей, які мають більш ліві погляди.

Нагадаємо, що партія "Християнсько-демократичний союз" вперше в історії не потрапила до парламенту землі Мекленбург – Передня Померанія, здобувши лише 4,9% голосів виборців. Політичній силі не вистачило 0,1% для того, щоб подолати виборчий бар'єр.