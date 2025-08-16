У принтері готелю на Алясці туристи знайшли документи з позначками Держдепу США, де є раніше нерозголошені та потенційно конфіденційні деталі зустрічі Трампа та Путіна 15 серпня. На 8 сторінках зазначені точні місця та час проведення саміту, номери телефонів державних службовців.

Окрім того, у документах Путіна називають "Його Високоповажність". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NPR.

Дивіться також Путін і Трамп провели зустріч на Алясці: головне про саміт лідерів Росії та США

Про що йдеться у документах?

Знайшли документи троє гостей готелю Captain Cook, що розташований за 20 хвилин від бази в Анкориджі, де збиралися лідери. Папери, схоже, випадково залишилися в одному з громадських принтерів.

На першій сторінці друкованого пакету документів було зазначено послідовність зустрічей, а також те, що Трамп мав намір зробити Путіну урочистий подарунок.

"Президент президенту Путіну. Статуя американського білоголового орлана на столі", – йдеться у документі.

На сторінках 2 – 5 перераховані імена та номери телефонів чиновників, а також фонетична транскрипція імен росіян.

На сторінках 6 – 7 було описано деталі обіду. Там зазначено, що він мав відбутися "на честь Його Високоповажності Володимира Путіна".

Стало відомо, що це мав бути простий обід з трьох страв: салат, філе-міньйон чи палтус на вибір, а також крем-брюле на десерт. Щоправда, цей прийом скасували.

Знайдені папери у готелі на Алясці / Фото NPR

Мені здається, що це ще один доказ недбалості та некомпетентності адміністрації,

– зауважив Джон Майклз, професор права в Каліфорнійському університеті, який читає лекції з національної безпеки.

Тож виявлені документи стали ще одним прикладом серії порушень безпеки посадовцями адміністрації Трампа.