В принтере отеля на Аляске туристы нашли документы с пометками Госдепа США, где есть ранее неразглашенные и потенциально конфиденциальные детали встречи Трампа и Путина 15 августа. На 8 страницах указаны точные места и время проведения саммита, номера телефонов государственных служащих.

Кроме того, в документах Путина называют "Его Превосходительство". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NPR.

О чем говорится в документах?

Нашли документы трое гостей отеля Captain Cook, что расположен в 20 минутах от базы в Анкоридже, где собирались лидеры. Бумаги, похоже, случайно остались в одном из общественных принтеров.

На первой странице печатного пакета было указано последовательность встреч, а также то, что Трамп намеревался сделать Путину торжественный подарок.

"Президент президенту Путину. Статуя американского белоголового орлана на столе", – говорится в документе.

На страницах 2 – 5 перечислены имена и номера телефонов чиновников, а также фонетическая транскрипция имен россиян.

На страницах 6 – 7 были описаны детали обеда. Там указано, что он должен был состояться "в честь Его Превосходительства Владимира Путина".

Стало известно, что это должен был быть простой обед из трех блюд: салат, филе-миньон или палтус на выбор, а также крем-брюле на десерт. Правда, этот прием отменили.

Найденные бумаги в отеле на Аляске / Фото NPR

Мне кажется, что это еще одно доказательство халатности и некомпетентности администрации,

– отметил Джон Майклз, профессор права в Калифорнийском университете, который читает лекции по национальной безопасности.

Поэтому обнаруженные документы стали еще одним примером серии нарушений безопасности должностными лицами администрации Трампа.