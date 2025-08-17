Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.
К теме На переговорах все стало очевидным, – Волкер предположил, почему отменили обед Трампа с Путиным
Что ответили в Белом доме по поводу "документов" в отеле на Аляске?
После публикации Национальным общественным радио США (NPR) новости, что "документы" по саммиту на Аляске якобы нашли на принтере в отеле перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным, Белый дом отреагировал заявлением. У президента Соединенных Штатов назвали эту информацию "забавной".
Это забавно, что NPR публикует многостраничное обеденное меню и называет это "нарушением безопасности". Из-за такого типа самопровозглашенных "журналистских расследований" никто не воспринимает их серьезно, и они больше не финансируются налогоплательщиками благодаря президенту Трампу,
– заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.
Какие "документы" из отеля, где останавливался Трамп и Путин, публиковали СМИ?
Издание NPR опубликовало материал, где отметили, что в принтере отеля на Аляске туристы якобы нашли "документы с пометками Госдепа США", где есть "ранее неразглашенные и потенциально конфиденциальные детали встречи Трампа и Путина 15 августа".
В СМИ утверждали, что в "8-страничном пакете документов" были якобы указаны детали встречи Трампа и Путина вместе с местом, временем и контактами чиновников. Также там якобы было описано, что американский лидер должен был сделать подарок российскому диктатору.
Интересен и тот факт, что в "документе" были описаны детали обеда. Там указано, что он должен был состояться "в честь Его Превосходительства Владимира Путина".