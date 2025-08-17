Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

Что ответили в Белом доме по поводу "документов" в отеле на Аляске?

После публикации Национальным общественным радио США (NPR) новости, что "документы" по саммиту на Аляске якобы нашли на принтере в отеле перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным, Белый дом отреагировал заявлением. У президента Соединенных Штатов назвали эту информацию "забавной".

Это забавно, что NPR публикует многостраничное обеденное меню и называет это "нарушением безопасности". Из-за такого типа самопровозглашенных "журналистских расследований" никто не воспринимает их серьезно, и они больше не финансируются налогоплательщиками благодаря президенту Трампу,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Какие "документы" из отеля, где останавливался Трамп и Путин, публиковали СМИ?