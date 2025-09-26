Нещодавно на зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп хвалив лідера України та видав багато позитивних заяв в сторону нашої країни. Низка західних ЗМІ повідомили, що це може свідчити про бажання президента США "вийти з гри". Однак це малоймовірно.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що це буде репутаційним ударом по США. Тому Вашингтон зараз перейняв тактику спостереження.

Чи може Трамп дистанціюватись від України?

На думку політолога, Трамп не хоче дистанціюватись від України, такі думки надто песимістичними. Рейтерович припустив, що лідер США просто хоче поспостерігати з боку за ситуацією та "перекинути м'яч" до європейських лідерів.

Я не бачу, щоб Трамп відверто ішов. Це для нього невигідно, він понесе великі репутаційні втрати, а йому цього б не хотілось. Він просто вибив час, щоб спостерігати. Зараз ситуація така, яка була раніше. Змінилась лише риторика,

– наголосив він.

Рейтерович пояснив, що самому Трампу можливо й байдуже на власну репутацію, але він є представником своєї партії, а в США на наступний рік будуть проміжні вибори. 80% прихильників Республіканської партії вважають, що Росія є ворогом і США повинні діяти з нею жорсткіше. Трамп не може ігнорувати таку статистику своїх виборців.

Крім того, дистанціювання від України буде сигналом Китаю про те, що США вже не є "світовим поліцеським".

Останні заяви Трампа про Україну: коротко