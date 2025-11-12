Президент Польщі очікує подяки: Навроцький запросив Зеленського "відвідати мільйон українців"

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що українська сторона недостатньо вдячна партнерам за надану допомогу й прихисток. Він запросив Володимира Зеленського відвідати українців та вкотре висловити вдячність польському народу.

Навроцький запрошує Зеленського в Польщу: що відомо?

Польський лідер хоче зробити добрі відносини з Україною реальними, а тому запрошує Володимира Зеленського відвідати Польщу з візитом.

Навроцький хоче, щоб Зеленський зустрівся з українцями в Польщі та "подякував полякам за допомогу протягом останніх років".

Крім того, президент хоче говорити голосом польських громадян щодо важливих справ. Навроцький не хоче, щоб Польща "була заручниками у стосунках із жодною країною у світі".

Пан Кароль не лише хоче почути подяку від українського президента, але й сподівається розв’язати питання "повномасштабного процесу ексгумацій на Волині".

Варто зазначити! Навроцький та Зеленський ще жодного разу не зустрічалися, відколи новий польський президент офіційно обійняв посаду. Обидві сторони цілком підтримують проведення такої зустрічі.

