На Алясці завершилась зустріч "три на три" Дональда Трампа і Володимира Путіна. Російський диктатор розповів, як пройшли перемовини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів.

Що Путін сказав про зустріч з Трампом?

Володимир Путін та Дональд Трамп виступили перед журналістами після зустрічі "три на три" на Алясці. за словами президента Росії, його країна нібито щиро зацікавлена у тому, аби завершити "український конфлікт".

Ми бачимо прагнення адміністрації США та особисто президента Трампа сприяти вирішенню "українського конфлікту". Я не раз казав, що події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці,

– заявив російський диктатор.

Також Росія, за словами їхнього президента, "вважає український народ "братнім", а те, що відбувається, – трагедією та тяжким болем".

Путін зазначив, що у нього з американським президентом склалися "хороші контакти". Він підкреслив, що російська сторона бачить у Трампа бажання знайти рішення для завершення війни.

Російський диктатор заявив, що переговори пройшли у конструктивній та взаємоповажній атмосфері. Він назвав їх змістовними й корисними, подякувавши Трампу за запрошення приїхати саме на Аляску.

До слова, Трамп теж висловився щодо зустрічі. Перемовини виявились результативними та нібито вдалося дійти згоди щодо більшості ключових питань, хоча остаточне питання не вирішили.