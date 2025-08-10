У Британії 9 серпня відбулася безпекова зустріч європейських, українських та американських посадовців. Лідери ЄС наголошують на важливості залучення України до переговорів та неприпустимості ухвалення рішень без її участі.

Це відбулось на тлі підготовки саміту Трампа і Путіна на Алясці, що запланований на 15 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що прагнуть досягти ЄС перед самітом на Алясці?

Під час безпекової зустрічі у Великій Британії 15 серпня учасники обговорили побоювання щодо можливості, що Україна та Європа не будуть представлені на саміті між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Європейські лідери висловили солідарність з Президентом України Володимиром Зеленським. Як передає видання, вони наголосили, що будь-які переговори про території мають передувати припиненню вогню. А також наголосили, що порушення таких питань не можуть відбуватися без участі України.

Лідери підкреслили, що Україна не віддасть Росії території, які Москва не контролює, а будь-які домовленості повинні супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, зокрема з боку США.

Водночас європейці, як мовиться у ЗМІ, висловлюють побоювання, що лідери США та Росії можуть укласти угоду без України. Саме тому ЄС намагається переконати Трампа забезпечити присутність Зеленського за столом переговорів.

Попри ці зусилля, можливість повної участі України виглядає малоймовірною, вважає NYT.

Після зустрічі Великобританія та інші країни-учасники зустрічі зробили спільну заяву, в якій закликали посилити тиск на Росію. Окремо президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що безпека Європи безпосередньо залежить від результатів війни в Україні.

До слова, Білий дім допускає, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь у деяких зустрічах на Алясці. Однак найімовірніше це відбудеться після переговорів між Трампом і Путіним.