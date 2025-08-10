Білий дім не виключає участі президента України Володимира Зеленського у деяких зустрічах на Алясці. Однак, ймовірно, це станеться вже після перемовин Трампа з Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Чому саме Аляска: у The Times пояснили вибір місця зустрічі Путіна та Трампа

Чи буде Зеленський присутній на зустрічі на Алясці?

Володимир Зеленський наразі не вказаний серед учасників саміту на Алясці, який заплановано на п'ятницю, 15 серпня.

Однак Білий дім не виключив повністю участі Зеленського в деяких зустрічах, повідомили CNN два джерела, знайомі з цим питанням. Один чиновник Білого дому наголосив, що все, що стосується Зеленського, ймовірно, станеться після зустрічі Трампа і Путіна,

– йдеться в матеріалі.

Варто зазначити, що точне місце проведення заходу ще не оголошували.

Представник Білого дому повідомив, що Трамп "залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами", проте наразі планується саме двостороння зустріч.

З моменту оголошення про зустріч за лаштунками тривають інтенсивні зусилля, щоб заручитися підтримкою союзників США. Під час перемовин у резиденції британського міністра закордонних справ європейські чиновники виклали свої вимоги та намагалися отримати більше деталей про план, який Путін представив американському спецпосланцю Стіву Віткоффу.

За даними західних дипломатів, вони наполягли, що Україна повинна бути залучена до переговорів, припинення вогню має передувати іншим крокам, а будь-які територіальні поступки Києва мають супроводжуватися зустрічними поступками з боку Росії.