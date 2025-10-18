Дональд Трамп і Володимир Путін домовились про зустріч. Президент США уже ввійшов у режим підготовки до неї, на це спрямована вся його риторика.

Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Петро Олещук, зауваживши, що понад усе Трамп хоче укласти угоду. Він вірить, що це йому вдасться і спрямовує максимум зусиль на діалог з очільником Кремля.

Який є шлях для завершення війни?

Риторика і трансформація Трампа, які ми побачили на зустрічі з Володимиром Зеленським, є результатом спілкування з Путіним. Було очевидно, що не варто чекати занадто багато.

Які б тактичні інструменти не використовував Трамп – у нього була одна стратегічна ціль. Вона залишилася незмінною, навіть коли він говорив про можливе надання далекобійної зброї. І ціль – угода з Путіним.

З погляду Трампа, він хоче якомога швидше досягнути завершення війни в Україні. А єдиний шлях до цього – угода з Путіним,

– підкреслив Петро Олещук.

Президент США тривалий час намагався підштовхнути Путіна до угоди, обіцяв йому преференції, вигоди, але все це абсолютно не цікавило російського диктатора.

Тоді Трамп перейшов до силового тиску, але у форматі блефу. Вершиною цього стала історія з "Томагавками" для України. Тепер очільник США думає, що блеф спрацював, бо Путін погодився на нову зустріч. Саме за її підсумками американський лідер очікує оголосити про завершення війни.

Чому Трамп заговорив про ненависть Путіна і Зеленського?

Судячи з усього, лідер США перебуває в ейфорії, думає, що він здобув велику геополітичну перемогу і хоче розвинути успіх. При цьому продовжує повторювати хибну тезу про російсько-українську війну.

На думку Трампа, причиною нападу Росії нібито став особистий конфлікт. Підтвердженням цього є слова про "ненависть між Путіним і Зеленським". Трамп намагався переконати, що буцімто головна проблема в тому, що український та російський президенти не люблять один одного.

Він вперто відмовляється помічати очевидні проблеми, пов'язані з російським імперіалізмом, територіальними зазіханнями й претензіями до всіх сусідів, зі зростанням впливу Китаю в Росії,

– наголосив політолог.

Трамп думає, що війну спровокував якийсь особистий конфлікт, бо комусь з політичних лідерів щось не сподобалося. Звісно, це абсурд, бо тоді війни точилися б між усіма країнами, якби приводом для неї була особиста неприязнь.

Для президента США психологічно простіше зводити все це до особистого конфлікту, який можна вирішити шляхом особистих зустрічей, розмов. Від цієї ідеї він не відмовляється майже рік – відколи очолив країну.

Що відомо про майбутню зустріч Путіна і Трампа?