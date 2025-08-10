Коли президент США Дональд Трамп оголосив, що саміт із кремлівським лідером Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Найбільше цьому зрадів республіканський губернатор цього великого штату Майк Данліві.

Саміт на території США дає Путіну ще більшу перевагу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Дивіться також Закінчення війни має бути чесним, – Зеленський про заяву лідерів щодо зустрічі Путіна та Трампа

Що означає обрання Аляски місцем зустрічі Путіна та Трампа?

Аляска – найстратегічніше місце у світі: вона розташована на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Лише дві милі відокремлюють Росію від Аляски – жодне інше місце не грає такої важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та арктичному лідерстві,

– заявив Данліві.

Як зазначає видання, на відміну від інших розглянутих локацій, проведення переговорів на американській землі дає Путіну додаткову перевагу – він не ризикує бути затриманим за ордером Міжнародного кримінального суду, адже США не визнають його юрисдикцію.

Автори матеріалу також згадують, що Аляска колись була частиною Російської імперії, хоч і у вигляді віддаленого й нестійкого форпосту. І якщо під час зустрічі обговорюватиметься ймовірний "територіальний обмін" між Москвою та Києвом, Путін може використати історичний контекст – продаж Аляски у 1867 році імператором Олександром II США за 7,2 мільйона доларів (по два центи за акр).

Журналіст Пітер Конраді нагадує, що місце проведення подібних зустрічей завжди мало потужний символізм, особливо коли йшлося про переговори між лідерами США та СРСР або Росії.

Для Трампа важливим є той факт, що Путін прибуває саме до США, а не навпаки, попри семигодинний переліт. Як господар, він отримав можливість першим оголосити про саміт – традиційно, на своїй платформі Truth Social.

Кремль швидко підтвердив участь, назвавши Аляску "цілком логічним" вибором і запросивши Трампа на зустріч у Росії – у Москві або Владивостоці, щоб обговорити економічну взаємодію прикордонних регіонів.

Водночас російські державні медіа представили анонсований саміт як перемогу Путіна та сигнал про нібито неминучу поразку президента України Володимира Зеленського, якого виключено з формату переговорів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутня зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці "занадто далеко" від війни. Глава держави запевнив, що Україна, з допомогою партнерів, буде боротися за мир, який не буде зруйнований через бажання Москви.