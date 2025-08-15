У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Однак під час візиту до США його не заарештують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Читайте також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Чому Путіна не заарештують на Алясці?

У 2023 році в МКС заявили, що Путін "скоріш за все несе відповідальність за воєнний злочин – незаконну депортацію населення (дітей) та незаконне переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії".

З того моменту усі 123 держави-учасниці МКС технічно зобов'язані заарештувати російського диктатора.

У 2023 році Путін відмовився від запрошення відвідати Південну Африку, але згодом все ж таки поїхав до Монголії, яка є підписантом Римського статуту.

Тоді Монголія заявила, що згідно зі статтею 98 Римського статуту держава не може "діяти всупереч своїм зобов'язанням за міжнародним правом щодо дипломатичного імунітету особи". Влада Монголії вважала, що Путін як глава держави підпадав під цей імунітет.

Варто зазначити, що США не є стороною Міжнародного кримінального суду. До нього також не входять Росія, Китай та Індія.

Як наслідок, незатримання Путіна в США не порушує режим рішень Міжнародного кримінального суду, оскільки для країни Римський статут є необов'язковим для виконання.

Нагадаємо, Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон на північній околиці найбільш населеного міста Аляски – Анкориджа.

Зустріч президентів розпочнеться о 22:00 за київським часом. Згодом, за підсумками переговорів Путін і Трамп проведуть спільну пресконференцію.