В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Однако во время визита в США его не арестуют.

Почему Путина не арестуют на Аляске?

В 2023 году в МУС заявили, что Путин "скорее всего несет ответственность за военное преступление – незаконную депортацию населения (детей) и незаконное перемещение населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию".

С того момента все 123 государства-участника МУС технически обязаны арестовать российского диктатора.

В 2023 году Путин отказался от приглашения посетить Южную Африку, но впоследствии все же поехал в Монголию, которая является подписантом Римского статута.

Тогда Монголия заявила, что согласно статье 98 Римского статута государство не может "действовать вопреки своим обязательствам по международному праву относительно дипломатического иммунитета лица". Власти Монголии считали, что Путин как глава государства подпадал под этот иммунитет.

Стоит отметить, что США не являются стороной Международного уголовного суда. В него также не входят Россия, Китай и Индия.

Как следствие, незадержание Путина в США не нарушает режим решений Международного уголовного суда, поскольку для страны Римский статут является необязательным для выполнения.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа.

Встреча президентов начнется в 22:00 по киевскому времени. Впоследствии, по итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.