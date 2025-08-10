У неділю, 10 серпня, Фрідріх Мерц планує поговорити із Дональдом Трампом щодо його майбутньої зустрічі з Путіним на Алясці. Німеччина та інші європейські союзники хочуть, аби у саміті американського і російського президентів взяв участь Володимир Зеленський.

Очікується, що на Алясці Трамп і Путін обговорюватимуть територіальні питання. Раніше президент США заявив, що між Україною і Росією відбудеться обмін територій, передає 24 Канал.

Чим має завершитися саміт Трампа і Путіна?

Ми, у будь-якому випадку, не можемо прийняти того, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювали за спинами європейців і українців,

– заявив німецький канцлер в ефірі Tagesthemen.

Мерц припустив, що США так само вважають, що доля України та Європи не повинна вирішуватися без їхньої участі. Саме тому, зазначив політик, американський уряд готується до зустрічі Трампа і Путіна, координуючи свої позиції з європейцями.

Канцлер Німеччини наголосив, що зустріч на Алясці не має закінчитися безрезультатно. Вона обов'язково повинна мати наслідки. Це буде або посилення тиску на Росію, або визнання Кремлем того, що війна не може тривати надалі.

Федеральний канцлер висловив сподівання, що на саміті також буде ухвалено рішення про припинення вогню.