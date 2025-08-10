У ЗМІ з'явилася інформація, що, буцімто, Путін хоче, аби Україна вивела свої війська з Донбасу. Диктатор, натомість, погодиться на заморожування бойових дій на решті території. Окремі ЗМІ припускають, що росіяни можуть залишити окуповані ділянки Сумщини і Харківщини, передає 24 Канал.

Дивіться також США запропонували Росії контроль над Донбасом в обмін на замороження лінії фронту, – Politico

Чи буде обмін територіями між Україною і Росією?

В ефірі NBC News республіканський сенатор Ліндсі Грем заявив, що вважає обмін територіями між Росією та Україною неминучим.

За його словами, українці не зможуть вигнати росіян з усієї своєї території. Водночас, на думку Грема, у росіян не має сил для наступу на Київ.

"Зрештою, обмін територіями відбудеться", – підсумував політик.

Грем наголосив на важливості надалі озброювати Україну. Він переконаний, що саме сильна українська армія – можливість уникнути Третьої світової війни.

До слова, можливий обмін територіями прокоментував і посол США у НАТО Метью Вітакер. Він зазначив, що території, які не контролюють сторони, вони не отримають за просто так.