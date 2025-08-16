В очікуванні на прибуття Володимира Путіна в Анкориджі розстелили червону доріжку. Сам Дональд Трамп тричі аплодував російському диктатору, коли той прямував йому назустріч.

Відомо, що Білим дім хотів приховати цей момент з оплесками, а тому його вирізали з відео, опублікованих в офіційних аккаунтах, передає 24 Канал.

Дивіться також "Мир – це не винагорода за агресію": духівник Трампа емоційно відреагував на зустріч з Путіним

Про що каже мова тіла Путіна і Трампа?

Низка ЗМІ аналізувала мову тіла Путіна і Трампа під час їхньої першої зустрічі за період другого терміну президентства республіканця.

Так, Reuters пише, що Трамп і Путін привітали один одного, мов давні друзів. Вони потиснули руки й дружньо поплескали один одного по руці, демонструючи очевидну прихильність.

Путін, якого в багатьох інших частинах світу вважають військовим злочинцем, широко посміхався.

The New York Times теж вказує на те, що очільник Кремля мав щасливий і натхненний вигляд. І не безпідставно. Після трьох років політичного вигнання він вступив на територію наймогутнішої держави у світі, лідера НАТО, і його тепло зустрів президент Трамп на червоній доріжці.

Саме на таку картинку Путін і розраховував – знову опинитися у компанії наддержав.

CNN нагадало, що російський диктатор має звичку висловлювати своє ставлення до подій через позу. Якщо він сутулиться під час виступу, це означає, що йому нецікаво. Втім, на Алясці Путін не сутулився. Навпаки, він сидів, подавшись уперед, зчепивши руки.

Financial Times вказало на те, що політики комфортно почувалися в товаристві один одного. Також видання звернуло увагу на те, що Путін, здавалося, сміявся, коли машина з ним і Трампом від'їхала.

Експерт з мови тіла доктор Пітер Коллетт теж проаналізував поведінку політиків. За його словами, у перших рукостисканнях було помітно багато "поплескувань" по руці. Путін почав з обережного жесту, а Трамп відповів більш виразними рухами, щоб підкреслити свою перевагу. Він навіть дозволив Путіну покласти руку зверху, але це, каже експерт, лише дало йому можливість підтягнути суперника до себе й продемонструвати силу. Врешті саме Трамп зробив останнє поплескування – типовий жест для політиків, які хочуть залишити за собою "останнє слово".

Коли вони сіли перед камерами, домінував уже Путін. Його "широка посадка" (manspreading) була впевненішою й показувала перевагу. Диктатор, попри невеликий зріст, сидів рівно й упевнено, а Трамп був згорблений і внутрішньо напружений.

Ще один важливий момент – коли Трамп поклав руку на спину Путіна, наче у ввічливому жесті. Насправді це теж був сигнал домінування: той, хто веде іншого, демонструє, що він головний.

Попри всі ці "ігри" в жести, обидва лідери щиро усміхалися. За словами Коллета, усмішки були справжніми, бо залучали м'язи обох сторін обличчя та очі – це знак щирої радості від зустрічі й процесу переговорів.

Після невдалих переговорів щодо припинення вогню на пресконференції усмішка Трампа була вже штучною. Вона виказувала зневагу.

Розчарування президента США було помітним. Трамп відвертав погляд від Путіна, намагаючись продемонструвати "візуальне домінування". Такий прийом використовують люди з високим статусом, але він також може означати бажання уникнути неприємних емоцій.

Міміка теж його видавала:

Стиснуті губи – знак стримування емоцій.

"Дужкоподібний" вигин рота – ознака вразливості.

Напружене підборіддя свідчило про внутрішній захист, наче він очікує удару.

На думку Коллетта, Трамп обіцяв багато, але в підсумку пішов ні з чим – і це проявилося в його жестах і виразі обличчя.