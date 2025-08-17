Перед стартом переговорів у Анкориджі на військовій базі Ельмендорф-Річардсон трапився курйозний епізод. Путін назвав свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова "імперіалістом".

Причиною став светр із написом "СССР", у якому той прибув до США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Як Путін пожартував над Лавровим в Анкориджі?

Фрагмент цієї сцени поширив у своєму Telegram-каналі кремлівський пропагандист Павло Зарубін.

Коли держсекретар США Марко Рубіо перед початком саміту іронічно зауважив, що йому сподобалася "сорочка" Лаврова, Путін не одразу зрозумів, про що мова. Тоді сам Лавров уточнив, що мова йде про його светр із написом "СССР".

"Імперіаліст", – кинув Путін, вказавши пальцем на Лаврова, сприймаючи ситуацію як кумедний жарт. Рубіо у відповідь лише посміхнувся і відвів погляд додолу.

Нагадаємо, Сергій Лавров прибув на Аляску у светрі з написом "СССР", що викликало інтерес і дискусії щодо його послання. Російські ЗМІ позитивно відгукнулися на цей жест, розглядаючи його як відповідь на проукраїнські протести та символ відродження імперської величі Росії.