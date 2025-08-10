Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон поспілкувалися у суботу, 9 серпня. Вони обговорили останні події щодо війни в Україні.

Зокрема, йшлося про майбутню зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс прем'єр-міністра Великої Британії.

Які результати розмови Стармера та Макрона?

Британський та французький лідери підтвердили свою непохитну підтримку президенту Зеленському та забезпеченню справедливого та тривалого миру для українського народу.

Вони привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні та припинення агресивної війни Росії, а також обговорили, як продовжувати тісну співпрацю з президентом Трампом та президентом Зеленським протягом наступних днів,

– йдеться у заяві.

Зазначається, що Стармер та Макрон домовилися підтримувати тісний контакт.

До слова, обидва лідери раніше уже реагували на можливий візит Трампа та Путіна на Аляску, висловивши тоді підтримку Зеленському та справедливому миру в Україні. До них долучилися міністри закордонних справ країн Балтії та Чехії.