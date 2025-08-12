Російський диктатор Володимир Путін наразі не виявив жодного бажання йти на компроміси, щоб встановити мир в Україні. Вочевидь саміт лідерів США й Росії на Алясці не змінить цієї ситуації.

Таку думку висловив керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Що кажуть в ISW про зустріч Трампа та Путіна?

Представник Інституту вивчення війни зазначив, що Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей і припустив, що це залишиться незмінним на саміті в п'ятницю.

Водночас експерт підкреслив, що Сполучені Штати мають величезну силу та важелі впливу і можуть добитися результату, якщо застосують їх повною мірою.

Але досі уряд США відмовлявся використовувати всі свої можливості, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів,

– зауважив Баррос.

Додамо, що раніше фахівці ISW озвучили кілька висновків із заяв Дональда Трампа про майбутній саміт на Алясці. Зокрема, американський лідер зазначив, що саме страх Путіна перед впливом санкцій США проти Росії та економічних партнерів Кремля спонукав диктатора запропонувати двосторонній саміт.

Трамп повідомив, що російська економіка "зараз не дуже добре почувається". За словами президента США, його заява про запровадження 50-відсоткових тарифів на імпорт російської нафти Індії також не допомагає російській економіці та "стала великим ударом" для країн, які купують російську нафту.