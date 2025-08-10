До того, як Трамп і Путін зустрінуться на Алясці, з президентом США хочуть поговорити європейці. Точну дату можливої зустрічі не називають.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Навіщо європейцям зустрічатися з Трампом?

Поки не ясно, хто саме з ЄС говоритиме з Трампом. Імовірно, розмова буде присвячена обстоюванню інтересів Європи.

9 серпня лідери ЄС виклали заяву, де вказали: поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів.

11 серпня має відбутися зустріч очільників МЗС Європи. Говоритимуть, як змусити Путіна вести перемовини серйозно. Континент дуже хоче, щоб СШа врахували його інтереси.

Будь-яка розмова відбуватиметься після інтенсивних дипломатичних вихідних між офіційними особами США, України та Європи, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі,

– вказали журналісти.

Фрідріх Мерц говорить, що важлива участь Зеленського в саміті Трампа і Путіна. І що візит російського диктатора на Аляску мусить мати наслідки: або тиск на Росію посилять, або Кремль визнає, що війна не може тривати надалі.