Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Меган Моббс.

На кого з історичних діячів схожий Трамп?

Донька Келлога підкреслила: поки не зрозуміло, до кого більше схилиться Трамп. Але ясно, що президентові США доведеться визначатися зі своєю позицією.

Стає все більш очевидним, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі між Черчиллем і Чемберленом. Не можна обмінювати суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності. Його вибір вирішить не лише долю України, але й майбутню безпеку Сполучених Штатів і всього вільного світу,

– написала вона.

Таким чином Моббс нагадала про події 1938 року, коли, відповідно до Мюнхенської угоди, розділили Чехословаччину. Третьому Рейху віддали Судети – разом зі зброєю та укріпленнями. Також Чехословаччина мала задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

З боку демократичних держав угоду підписали Франція та Велика Британія. Тоді багато хто вважав, що це розумний крок, адже Гітлер заспокоїться і не претендуватиме на інші землі, а Європа уникне великої війни. Саме тоді з'явився термін "умиротворення агресора". Ба більше, Гітлер заявив, що це його остання територіальна претензія в Північній Європі.

Хто такі Чемберлен і Черчилль, про яких написала донька Келлога?

Європейські політики навіть святкували підписання Мюнхенської угоди, але не Черчилль. Він гостро критикував тодішнього прем'єра Невілла Чемберлена, який поставив свій підпис від Великої Британії. Хоча тоді Черчилля не розуміли, він виявився правий: Гітлер використав фортифікації у Чехословаччині, щоб напасти на Польщу та Францію. Дозвіл Парижа "відкусити" шматок іншої суверенної країни не врятував французів від окупації.

Повертаючись із Мюнхена, Чемберлен заявив, що привіз мир. Відповідь Черчилля стала крилатою: "Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну".

Пізніше Черчилль увійшов в історію як людина, яка допомогла Британії виграти війну. А слова з його промови "Ми будемо битися на пляжах, ми будемо битися на аеродромах, ми будемо битися в полях і на вулицях, ми будемо битися в горах. Ми ніколи не здамося" дуже суголосні з нашим сьогоденням.