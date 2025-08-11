Президент Зеленський у неділю, 10 серпня, отримав дипломатичну підтримку ЄС та НАТО напередодні саміту Трампа та Путіна 15 серпня. Україна непокоїться, що на цій зустрічі можуть спробувати продиктувати невигідні умови для припинення війни.

Трамп, який погрожував новими санкціями проти Росії за продовження війни, натомість вирішив з ним зустрітися на Алясці. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що кажуть у ЄС та НАТО про саміт на Алясці?

Видання зазначає, що Трамп "відкритий для участі Зеленського" у саміті на Алясці, але наразі триває підготовка лише до двосторонньої зустрічі.

А сам Путін заявив, що умови для його зустрічі з українським президентом, "ще далекі" від виконання.

Що ж до результатів саміту на Алясці, Трамп заявив, що потенційна угода включатиме "певний обмін територіями на благо" обох країн. А Україна боїться тиску з вимогою відмовитися від землі.

9 серпня, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Фінляндія та Європейська комісія заявили, що будь-яке дипломатичне рішення має захищати інтереси безпеки України та Європи.

Будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи,

– заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що саміт на Алясці покаже, наскільки серйозно Путін налаштований покласти край війні.

Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє,

– наголосив він.

Рютте додав, що угода не може включати юридичне визнання російського контролю над українськими землями, хоча вона може включати де-факто визнання. Він порівняв це із ситуацією після Другої світової війни, коли Вашингтон визнав, що балтійські країни де-факто контролюються СРСР, але юридично не визнав їхньої анексії.