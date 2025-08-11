Президент Зеленский в воскресенье, 10 августа, получил дипломатическую поддержку ЕС и НАТО накануне саммита Трампа и Путина 15 августа. Украина беспокоится, что на этой встрече могут попытаться продиктовать невыгодные условия для прекращения войны.

Трамп, который угрожал новыми санкциями против России за продолжение войны, вместо этого решил с ним встретиться на Аляске. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что говорят в ЕС и НАТО о саммите на Аляске?

Издание отмечает, что Трамп "открыт для участия Зеленского" в саммите на Аляске, но пока идет подготовка только к двусторонней встрече.

А сам Путин заявил, что условия для его встречи с украинским президентом, "еще далеки" от выполнения.

Что касается результатов саммита на Аляске, Трамп заявил, что потенциальное соглашение будет включать "определенный обмен территориями на благо" обеих стран. А Украина боится давления с требованием отказаться от земли.

9 августа Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Финляндия и Европейская комиссия заявили, что любое дипломатическое решение должно защищать интересы безопасности Украины и Европы.

Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы,

– заявила высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что саммит на Аляске покажет, насколько серьезно Путин настроен положить конец войне.

Конечно, речь пойдет о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое решает свое геополитическое будущее,

– подчеркнул он.

Рютте добавил, что соглашение не может включать юридическое признание российского контроля над украинскими землями, хотя оно может включать де-факто признание. Он сравнил это с ситуацией после Второй мировой войны, когда Вашингтон признал, что балтийские страны де-факто контролируются СССР, но юридически не признал их аннексии.