Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Почему именно Аляска: в The Times объяснили выбор места встречи Путина и Трампа

Будет ли Зеленский присутствовать на встрече на Аляске?

Владимир Зеленский пока не указан среди участников саммита на Аляске, который запланирован на пятницу, 15 августа.

Однако Белый дом не исключил полностью участия Зеленского в некоторых встречах, сообщили CNN два источника, знакомые с этим вопросом. Один чиновник Белого дома отметил, что все, что касается Зеленского, вероятно, произойдет после встречи Трампа и Путина,

– говорится в материале.

Стоит отметить, что точное место проведения мероприятия еще не объявляли.

Представитель Белого дома сообщил, что Трамп "остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами", однако пока планируется именно двусторонняя встреча.

С момента объявления о встрече за кулисами продолжаются интенсивные усилия, чтобы заручиться поддержкой союзников США. Во время переговоров в резиденции британского министра иностранных дел европейские чиновники изложили свои требования и пытались получить больше деталей о плане, который Путин представил американскому спецпосланнику Стиву Уиткоффу.

По данным западных дипломатов, они настояли, что Украина должна быть привлечена к переговорам, прекращение огня должно предшествовать другим шагам, а любые территориальные уступки Киева должны сопровождаться встречными уступками со стороны России.