О чем Ермак и Умеров говорили с Вэнсом?

По словам главы Офиса президента, подход коллег был максимально конструктивным. Украинцы говорили с европейскими советниками по безопасности, министром иностранных дел Британии и вице-президентом США.

Позиции звучали четкие: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня – необходимо. Линия фронта – не граница,

– акцентировал Ермак.

Он также сказал, что помощь Украине будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится. То есть "партнеры поддерживают нас не только словами".

Отдельно Андрей Ермак поблагодарил вице-президента США Джей Ди Венса – "за участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира".

В вечернем обращении Владимир Зеленский приоткрыл детали встречи.

"Наши сигналы все передали. Наши аргументы слышат. Опасности учитывают. Путь к миру для Украины должен определяться вместе и только вместе с Украиной, это принципиально", – написал он.

Добавим, что дочь Кита Келлога предостерегла Трампа от ошибок. Она напомнила события почти столетней давности, когда многие политики оказались близорукими.