На зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського на Алясці 15 серпня, за попередньою інформацією, не буде присутній Володимир Зеленський, а також європейські партнери нашої країни. У такому разі США можуть порушити негласне правило, нічого не вирішувати щодо України без України.

Політолог та президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, чи існує загроза того, що Київ та його найближчі союзники будуть усунені від вирішення долі України. Також лідери європейських країн звернулися до США та Росії із застереженням від будь-яких спроб укласти мирну угоду без участі України та Європи.

Чи зможуть домовитися Трамп та Путін про долю України без Києва та Європи?

Лісний наголосив, що у Трампа не вийде домовитися щодо України без неї. Тому він і заявив, що першому, кому зателефонує після зустрічі з очільником Кремля, – Володимиру Зеленському.

Крім того, президенту США будуть вкладати в голову концепти про те, що без України та Європи важливі питання неможливо розв'язувати. Тому, імовірно, Київ візьме участь, як припустив політолог, у наступному раунді переговорів.

Ця зустріч на Алясці, як не крути, є підготуванням до чогось більшого, адже в ній не беруть участь головні актори – Україна та Європа. Імовірно, це буде запуск певних процесів, після яких перемовини вийдуть на новий раунд. І тоді і будуть дійсно ухвалюватися рішення,

– вважає він.

Також, як відзначив Лісний, для Путіна від цієї зустрічі більше плюсів, ніж мінусів. Він вже досягає тактичних цілей. По-перше, відсунув санкції, наскільки зміг. Тепер у нього дедлайн – до наступних раундів перемовин, які можуть відбутися невідомо коли.

По-друге, для очільника Кремля важливо виграти час для літньої воєнної кампанії, яку він вважає своєю козирною картою.

Зараз дуже складна ситуація довкола Покровська, трохи легше на Сумщині. Також складно на Харківщині, де росіяни нічого не досягли, поклавши дуже багато людей. І він намагається покласти ще більше, щоб на наступних раундах переговорів показати свій козир,

– вважає Олег Лісний.

Однак, як припустив політолог, зустріч Трампа та Путіна не зможе історично змінити хід подій. Хоч Україну і лякають, що під час саміту на Алясці вони можуть про щось домовитися без неї, а потім викликати українського президента і поставити перед фактом. Такого не може бути в принципі, тому що перемовини все ще у процесі, а не фіналізуються.

Нагадаємо, як зазначили аналітики Інституту вивчення війни, Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс на фронті і навряд чи змінить свою позицію до саміту на Алясці. Водночас США мають важелі впливу, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.