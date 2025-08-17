Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час саміту на Алясці у п’ятницю вдалося досягти відчутного прогресу, і російський президент Володимир Путін начебто пішов на значні поступки. Однак публічно сам Путін ні про які компроміси не говорив.

Такі заяви Віткофф виголосив у програмі "State of the Union". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Більше не будуть: Віткофф запевняє, що Росія "пропише ненапад на інші країни у конституції"

Які заяви зробив Віткофф за результатами перемовин на Алясці?

В інтерв’ю програмі CNN "State of the Union" Віткофф розповів, що Путін нібито погодився на можливі "революційні" гарантії безпеки для України, а також на "законодавче закріплення" зобов’язання утримуватися від вторгнень на українську чи будь-яку іншу європейську територію в майбутньому.

Сам Путін про такі зобов'язання не говорив.

Кремль раніше відмовлявся визнавати право США чи держав НАТО надавати подібні гарантії Києву. Але, за словами Віткоффа, цього разу Путін дав згоду на пропозицію, яка включає механізм "подібний до статті 5" – тобто спільну реакцію у випадку нападу на Україну.

Це стало б кардинальною зміною російської політики. Путін давно стверджує, що розширення НАТО на схід є основою конфлікту,

– зазначають у CNN.

Крім того, Віткофф повідомив, що російський президент нібито готовий до певних компромісів у питанні "територіального обміну" з Україною. Проте ані на самому саміті, ані після повернення до Росії Путін таких заяв не робив.