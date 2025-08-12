Депутат Європейського парламенту від Австрії Гельмут Брандштеттер прокоментував заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці. Він вважає, що Трамп мав би поставити як умову для переговорів припинення вогню Росією у війні проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Гельмута Брандштеттера для Укрінформу.

До теми Білий дім не очікує прориву від зустрічі Трампа і Путіна: у Politico пояснили, чому

Що думає євродепутат про зустріч Путіна і Трампа?

Євродепутат зазначив, що не має великих очікувань від саміту на Алясці. На його думку, для російського диктатора вже сам по собі успіх, що його приймуть у Сполучених Штатах.

Він скаже там те саме, що повторює вже місяцями: що причини війни не змінилися, що Росія все ще повинна "демілітаризувати" і "денацифікувати" – тобто звичне пропагандистське пустослів'я. І він знову говоритиме про НАТО і про те, що Росія нібито перебуває під загрозою. Тому я не очікую чогось суттєвого,

– зазначив Брандштеттер.

За його словами, Трамп не вимагав від Путіна припинити бомбардування України як передумову для зустрічі, що є "великим успіхом для Путіна".

"Те, що мене розчарувало у Трампі, полягає в тому, що в момент, коли він сказав: "Так, ми зустрінемося", мала б бути поставлена умова: "Ми зустрінемося, але, Путін, ти негайно припиняєш бомбардування України". Навіть цього Трамп не вимагав. Тому великий успіх для Путіна. Я не бачу, що Трамп міг би досягти, або в чому Путін міг би поступитися. Тому я наразі налаштований скептично", – додав депутат.

Брандштеттер також підкреслив, що Україна має самостійно визначати формат миру і що президент України Володимир Зеленський повинен брати участь у будь-яких домовленостях.

Тільки Україна може визначити, який формат перемир'я чи миру вона хоче. І, як тепер усі вже знають, навіть ті, хто не знає української Конституції напам'ять, президент не може просто віддати території – це не в його повноваженнях,

– наголосив він.

Важливою, за словами євродепутат, є гарантія виконання будь-яких угод Кремлем.

"Незалежно від того, якою буде угода між Путіним і Зеленським, як гарантувати, що цього разу Путін її дотримається? Адже він не дотримувався Будапештського меморандуму, а напав на Україну. Саме це має бути роллю європейців разом з американцями. Я побоююся, що американці не братимуть у цьому участь, але це має бути чітко визначено", – резюмував Брандштеттер.