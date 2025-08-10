Напередодні Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Володимиром Путіним відбудеться в п'ятницю, 15 серпня, у штаті Аляска. Західні ЗМІ припустили, чи візьме участь у переговорах Володимир Зеленський.

Свою версію повідомили Reuters і The Washington Post із посиланням на джерела в Білому домі, передає 24 Канал. Американський президент нібито відкритий до тристороннього саміту.

Чи запросять Зеленського на Аляску?

Нагадаємо, спершу декілька американських ЗМІ, зокрема NBC News, заявили, нібито адміністрація Трампа розглядає можливість запросити на Аляску Зеленського.

Як пише Reuters, на це в Білому домі відповіли – президент США залишається відкритим до тристороннього саміту, однак зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі з Путіним на його прохання.

За версією The Washington Post, що посилається на обізнане з переговорами джерело, наразі українського президента ще не запрошували.

До слова, Зеленський заявив, що майбутня зустріч лідерів на Алясці віддалена від реалій війни. Він також укотре підкреслив – мир неможливий без участі України.