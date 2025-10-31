Це вороги, – дипломат назвав відверті провали зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна поки важко назвати особливо успішною. Наговорили вони багато всього. Але конкретики мало.

Про це 24 Каналу розповів політик, історик та дипломат Роман Безсмертний. За його словами, це можна побачити по одній із промов Сі Цзіньпіна. Там було класичне "за все хороше та проти всього поганого".

До теми Добрий знак для України після зустрічі Сі і Трампа

Чи зміниться щось для України?

Як наголосив Безсмертний, Сі окремо сказав, що Китай та Сполучені Штати мають бути партнерами та друзями. Але про які теплі відносини можна говорити, якщо обоє є ворогами з ідеологічної точки зору.

Це – вороги між собою. А Сі – класичний більшовик. Він буде говорити на біле, що це чорне. Бо він так хоче. Це – людина, яка цитуватиме Мао та розповідатиме, який він герой. Хоча Мао вгробив мільйони китайців,

– сказав Безсмертний.

Судячи з усього, Трамп також не особливо чогось очікував від цієї зустрічі. Та й конкретних результатів в контексті війни в Україні після їхньої розмови також немає.

Зверніть увагу! Трамп визнав, що вони обговорювали з Сі війну в Україні. Але чогось конкретного президент США фактично не сказав.

Розмова Трампа і Сі: коротко