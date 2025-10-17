Президент США Дональд Трамп ввечері 17 жовтня зустрівся з Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Він знову оцінив зовнішній вигляд свого колеги.

Цього разу Трамп заявив, що йому подобається вбрання Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву.

Що сказав Трамп про костюм Зеленського?

Трамп під час зустрічі з Зеленським зазначив, що в українського лідера класний костюм і додав, що він йому дуже подобається. Після цього президент США жартома запитав присутніх, чи всі вже встигли помітити вбрання Зеленського.

Окрім цього, Трамп сказав, що український президент є "сильним лідером, який багато чого пережив" та висловив впевненість, що зможе завершити війну Росії проти України.

Уже у самому Білому домі Володимир Зеленський зазначив, що лише з допомогою Дональда Трампа Україна зможе закінчити вторгнення, яке розпочала Росія. Він підкреслив, що росіяни мають велику кількість втрат і, на його думку, це є важливим моментом.