Увечері п'ятниці, 17 жовтня, Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського у Вашингтоні. Зрештою, Білий дім опублікував перше офіційне фото події.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Х президентської резиденції. У дописі вказали, заради чого політики зустрілися.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?

Спершу після прибуття Зеленського у Вашингтон президенти поспілкувалися з журналістами, опісля чого перейшли до закритої зустрічі з іншими посадовцями.

Цікаво, що за даними джерел ЗМІ, перемовини після ланчу дещо затягнулися й тривали понад дві години.

Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші, нам платять за боєприпаси та ракети... Ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО... Це не те, заради чого ми тут. Ми тут, щоб врятувати тисячі життів…

Перше офіційне фото зустрічі Зеленського і Трампа 17 жовтня 2025 року / Фото Білого дому

До слова, американський президент вдруге похвалив зовнішній вигляд українського колеги після суперечки в лютому, коли Зеленського розкритикували через відсутність костюма.