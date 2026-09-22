Трамп має намір тиснути на Зеленського в ООН, – ЗМІ

Очікується, що під час особистої зустрічі у межах заходів високого рівня Генеральної Асамблеї ООН Дональд Трамп наполягатиме на тому, щоб Володимир Зеленський погодився на "енергетичне перемир'я". Це відбувається на тлі стрімкого зростання світових цін на дизельне пальне, спричиненого війною в Ірані та російською агресією проти України.

Про це пише The Guardian.

Що каже Трамп про удари по енергетиці Росії

Минулого тижня Трамп передчасно оголосив про "енергетичне перемир'я", згідно з яким Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а "Росія погодилася вчинити так само". Однак насправді цієї угоди не було досягнуто, і російські удари по українській енергетиці та інших об’єктах критичної інфраструктури тривають.

У відповідь днями Україна посилила атаки на енергетичний сектор Росії, завдавши масштабного удару по Московській області. Серія атак вразила великий нафтопереробний завод у Москві та призвела до загибелі 3 людей.

Опісля Трамп заявив, що весь світ потерпає від дефіциту енергоресурсів, ситуацію з яким, за його словами, погіршує війна в Україні.

Він зазначив, що через війну Росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального та зауважив, що значну частину російських нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було підірвано, і вони виведені з ладу принаймні тимчасово.

Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Страждає весь світ, адже щомісяця гине 25 000 людей – переважно військових. Яка ганьба!

– написав він.

Раніше Трамп також покладав на Київ провину за ескалацію "енергетичної війни", попри те, що саме Росія руйнує економіку України та здійснює атаки на українські міста.

Під час візиту до Ірландії минулого тижня американський президент безпосередньо звернувся до Зеленського, заявивши, що він має зробити "одну річ" – припинити знищувати об'єкти з виробництва дизельного пального в Росії.

"Нехай він атакує цілі, але не зачіпає дизельне пальне, бо це спричиняє дефіцит", – казав він.

Нагадаємо, що у неділю, 20 вересня, Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. І як повідомив виданню Financial Times високопоставлений український чиновник, її темою був "дизель, дизель, дизель".