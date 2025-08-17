Попри те, що президента України Володимира Зеленського у поїздці до Вашингтона супроводжують кілька європейських лідерів, президентка ЄС та генсек НАТО, напруга у відносинах із главою Білого дому Дональдом Трампом залишається можливою. За даними журналістів, Трамп спочатку поговорить із Зеленським окремо.

Після цього до них приєднаються європейські лідери. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

Дивіться також Після зустрічі з Путіним: чому для Трампа вкрай важливий візит Зеленського в США

Як відбуватиметься зустріч у Вашингтоні?

Як пише BILD з посиланням на урядові кола, спершу Трамп зустрінеться наодинці з Зеленським. Лише згодом до перемовин приєднаються європейські партнери, після чого відбудеться робоча вечеря та обговорення у розширеному форматі, яка триватиме кілька годин.

У Вашингтоні добре пам’ятають попередній візит Зеленського: лютнева зустріч у Білому домі закінчилася гучним скандалом і тимчасовим призупиненням військової допомоги США. Такий сценарій не виключають і тепер, навіть за присутності європейських союзників.

Серед учасників нинішнього візиту: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Італії Джорджія Мелоні та Генсек НАТО Марк Рютте.

Офіційною причиною поїздки є підготовка можливих домовленостей щодо мирної угоди з російським президентом Володимиром Путіним.

Європейські країни, особливо Берлін, виступали за встановлення режиму припинення вогню ще до початку будь-яких мирних перемовин. Проте Трамп відкинув цей план і тепер прагне прискорити процес. Він уже анонсував проведення тристоронніх переговорів із Зеленським та Путіним до кінця наступного тижня, але реалізація цього сценарію залежатиме від результатів зустрічі в Овальному кабінеті. Тим часом з Москви лунають вкрай скептичні сигнали щодо цієї ідеї.