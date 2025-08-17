Сначала Трамп поговорит с Зеленским, а лишь потом к ним присоединятся лидеры Европы, – Bild
- Трамп сначала встретится с Зеленским наедине, а затем к переговорам присоединятся европейские лидеры для обсуждений в расширенном формате.
- Официальной целью поездки является подготовка к возможным мирным соглашениям с Россией, причем Трамп анонсировал трехсторонние переговоры с Зеленским и Путиным.
- Участниками визита являются канцлер Германии, президент Европейской комиссии, президент Франции, президент Финляндии, премьер-министр Великобритании, глава правительства Италии и Генсек НАТО.
Несмотря на то, что президента Украины Владимира Зеленского в поездке в Вашингтон сопровождают несколько европейских лидеров, президент ЕС и генсек НАТО, напряжение в отношениях с главой Белого дома Дональдом Трампом остается возможным. По данным журналистов, Трамп сначала поговорит с Зеленским отдельно.
После этого к ним присоединятся европейские лидеры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.
Как будет происходить встреча в Вашингтоне?
Как пишет BILD со ссылкой на правительственные круги, сначала Трамп встретится наедине с Зеленским. Лишь впоследствии к переговорам присоединятся европейские партнеры, после чего состоится рабочий ужин и обсуждение в расширенном формате, которая продлится несколько часов.
В Вашингтоне хорошо помнят предыдущий визит Зеленского: февральская встреча в Белом доме закончилась громким скандалом и временным приостановлением военной помощи США. Такой сценарий не исключают и теперь, даже в присутствии европейских союзников.
Среди участников нынешнего визита: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони и Генсек НАТО Марк Рютте.
Официальной причиной поездки является подготовка возможных договоренностей по мирному соглашению с российским президентом Владимиром Путиным.
Европейские страны, особенно Берлин, выступали за установление режима прекращения огня еще до начала любых мирных переговоров. Однако Трамп отверг этот план и теперь стремится ускорить процесс. Он уже анонсировал проведение трехсторонних переговоров с Зеленским и Путиным до конца следующей недели, но реализация этого сценария будет зависеть от результатов встречи в Овальном кабинете. Между тем из Москвы звучат крайне скептические сигналы относительно этой идеи.