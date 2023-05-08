Герасимов зовсім не контролює військових командирів: в ISW припустили, чому Путін його не усуне

Міноборони країни-агресорки опинилось у геть невигідному становищі через невміння розпоряджатись владою. Зокрема, здається, що незаконні військові формування Росії мають більший вплив, ніж регулярна армія.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Вони вважають, що потреба Герасимова вести переговори з підлеглими командирами свідчить про те, що проблеми з ланцюгом командування мають значний вплив на здатність російських військових вести злагоджені операції на театрі дій.

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Росія не може координувати роботу військ

Укладачі звіту кажуть, що посада головнокомандувача повинна в принципі дозволяти Герасимову командувати будь-яким російським підрозділом або командиром сухопутних військ в Україні, навіть тими, хто очолює нерегулярні формування, такі як "Вагнер" і "Ахмат".

Пригожин і Кадиров, схоже, здатні приймати значною мірою незалежні рішення щодо своїх сил, однак це явище стає тим більш помітним, чим довше ці сили мають фактичний контроль над певними ділянками фронту.

Ці події ставлять під сумнів здатність Росії координувати узгоджену оборонну кампанію на всьому театрі військових дій. Російське військове командування, схоже, все більше делегує відповідальність за різні ділянки фронту в Україні різним російським командирам, тоді як влада командувача всього театру військових дій продовжує зменшуватися,

– йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що зменшення здатності Герасимова контролювати своїх командирів, ймовірно, ще більше обмежить здатність російських військових проводити узгоджені операції, що охоплюють різні зони відповідальності.

Чому Путін не усуне Герасимова

В ISW вважають, що Путін навряд чи усуне Герасимова з посади головного командувача через міркування репутації. Вважають, що публічний підрив Пригожина та Кадирова щодо Герасимова може мати тривалий вплив на владу головнокомандувача.

Втім, Путін може прагнути винагороджувати улюблених командирів відповідальністю за межі їхніх офіційних посад замість того, щоб прямо призначати їх на вищі посади.

Російська армія навряд чи вирішить ці проблеми командування найближчим часом, тому такі проблеми, ймовірно, вплинуть на те, як російські сили на різних напрямках реагуватимуть на потенційні українські контрнаступальні операції.