Голодомор був формою масового вбивства, – американський історик

Американський історик Норман Наймарк вважає, що Голодомор має бути визнаним геноцидом. Мовляв, немає причин, аби стверджувати протилежне.

Про це Наймарк розповів у коментарі Українському центру безпеки та співпраці. Він є фахівцем із сучасної історії Східної Європи, а також з тем геноциду та етнічних чисток у регіоні.

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Історики не люблять говорити про Голодомор

Професор пояснив, що присвятив чимало часу, аби вивчити тему геноциду. Водночас зауважив, що не всі історики, які усвідомлюють всю жахливість Голодомору, люблять говорити про це. Мовляв, питання є суперечливим. "Певною мірою, це політичне питання. Але я не думаю, що це правильний підхід", – зазначив Наймарк.

Голод був направлений на Україну

За його словами, більшість дослідників вважають Голодомор є геноцидом. Це означає, зокрема, що

Наймарк пояснив, що голод на початку 1930-х років торкнувся всього Радянського Союзу. Втім, на його думку, наявні свідчення вказують на те, що він був направлений саме на Україну. Адже у ті часи селянам блокували можливість знаходити інші шляхи, аби прогодувати себе й родину. Їх утримували в селах, де вони вмирали з голоду. "Врешті, примусова реквізиція перетворила село на жахливе місце, де панують голод, смерть, канібалізм", – зауважив дослідник.

Американський історик про Голодомор: дивіться відео USCC

Голодомор – це про Москву проти України

Американець наголосив, що московське керівництво, зокрема Сталін, не просто не любили українців. Там відчували, що ті підривають радянський режим. Тож певною мірою Наймарк погоджується з істориками, які стверджують, що Голодомор – це було менше про росіян проти українців, ніж про Москву проти України.

Але очевидно, що Україна належала українцям, і вони мали свою приналежність до національних традицій, особливо в сільській місцевості,

– наголосив історик.

Він пояснив, що приналежність до своєї культури й землі та власних способів фермерства засмучувала Москву. Саме тому Сталін у такий жорстокий спосіб хотів змусити їх стати "сумлінними радянськими громадянами". Це призвело до загибелі мільйонів людей.