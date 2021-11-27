Голодомор был формой массового убийства, – американский историк

Американский историк Норман Наймарк считает, что Голодомор будет признан геноцидом. Нет причин, чтобы утверждать обратное.

Об этом Наймарк рассказал в комментарии Украинскому центру безопасности и сотрудничества. Он является специалистом по современной истории Восточной Европы, а также темам геноцида и этнических чисток в регионе.

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Историки не любят говорить о Голодоморе

Профессор объяснил, что посвятил много времени, чтобы изучить тему геноцида. В то же время заметил, что не все историки, осознающие весь ужас Голодомора, любят говорить об этом. Мол, вопрос спорный. "В какой-то степени, это политический вопрос. Но я не думаю, что это правильный подход", – отметил Наймарк.

Голод был направлен на Украину

По его словам, большинство исследователей считают, что Голодомор является геноцидом. Это означает, в частности, что

Наймарк объяснил, что голод в начале 1930-х годов затронул весь Советский Союз. Впрочем, по его мнению, свидетельства указывают на то, что он был направлен именно на Украину. Ведь в те времена крестьянам блокировали возможность находить другие пути, чтобы прокормить себя и семью. Их удерживали в деревнях, где они умирали от голода. "В конце концов, принудительная реквизиция превратила село в ужасное место, где царят голод, смерть, каннибализм", – заметил исследователь.

Американский историк о Голодоморе: смотрите видео USCC

Голодомор – это о Москве против Украины

Американец подчеркнул, что московское руководство, в частности, Сталин, не просто не любили украинцев. Там чувствовали, что те подрывают советский режим. Поэтому в какой-то степени Наймарк соглашается с историками, утверждающими, что Голодомор – это было меньше о россиянах против украинцев, чем о Москве против Украины.

Но очевидно, что Украина принадлежала украинцам, и они имели свою принадлежность к национальным традициям, особенно в сельской местности.

– подчеркнул историк.

Он объяснил, что принадлежность к своей культуре и земле и собственным способам фермерства огорчала Москву. Именно поэтому Сталин таким жестоким способом хотел заставить их стать "добросовестными советскими гражданами". Это привело к гибели миллионов людей.