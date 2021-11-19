У "Голосі" заявили про розкрадання понад мільйона з фонду партії

Нардепка Олександра Устінова заявила, що політики об'єднання "Справедливість" вимагають у поліції розслідувати справу про ймовірне розкрадання коштів з фонду партії "Голос".

Мовиться про витрати на понад мільйон гривнь. Їх, за словами політикині, мали б витратити на "моніторинг ЗМІ та пошук інформації щодо політичної активності партій, представлених у Верховній Раді".

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У "Голосі" заявили про розкрадання державних коштів

Устінова написала, що поліція протягом 11 місяців "не розслідує кримінальне провадження щодо розтрати керівництвом "Голосу" державного фінансування".

Політикиня заявила, що вони вимагають розслідування цієї справи та додала заяву депутатського об'єднання "Справедливість".

Нардепка опублікувала звернення депутатів з вимогою розслідувати справу / Фото Олександри Устінової

Окрім цього, документ оприлюднив нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що "НАЗК знайшло певні нестикування у бюджеті "Голосу".

Цьогоріч з держбюджету до казни Рудик і "Легітимного" (мовиться про Ярослава Железняка – 24 канал) має надійти 82 мільйони гривень. Це – річний бюджет партії. Втім, у ньому вже є щонайменше одна "дірка" на суму понад мільйон гривень!

– написав політик.

Він також пояснив, що мовиться про 1 мільйон 328 тисяч 280 гривень, які ""Голос" нібито сплатив за надані послуги ФОПам".

Політик стверджує, що цих послуг не було. Зокрема розповів, що:

наприклад, "понад півмільйона гривень партія виділила на моніторинг ЗМІ та пошук інформації. Але "здобуті" дані – це просто скопійовані матеріали, опубліковані громадянською мережею ОПОРА;

при цьому деякі ЗМІ активно почали розповсюджувати фейки про очільницю депутатського об'єднання "Справедливість" Олександру Устінову".

Партія "Голос" відмовилася подавати виправлений звіт

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що "партія "Голос" єдина відмовилася подавати виправлений звіт, як цього вимагає закон".

До свого звіту партія включила недостовірні відомості про витрати, що здійснені на користь 11 підприємців у сумі 1 328 280,00 гривень за послуги, які насправді не надавалися цими підприємцями,

– заявили у відомстві.

Там також пояснили, що:

партія перерахувала одному з підприємців 594 тисячі гривень за начебто виконані роботи із моніторингу ЗМІ та пошуку інформації щодо політичної активності партій, представлених у Верховній Раді;

однак, такі моніторинги та аналізи були повністю скопійовані із сайту громадянської мережі ОПОРА, а не виконані підрядником.

За цим та іншими фактами Печерське управління поліції у Києві розслідує кримінальну справу за статтею про порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму,

– запевнили в НАЗК.

Фігурантам розкрадання держбюджету загрожує до 5 років ув'язнення. Там також додали, що партія "Голос" публічно не коментує порушення. Хоча наразі вони можуть "підтвердити заявлену доброчесність та відкритість до своїх виборців, подавши фінансовий звіт принаймні за І квартал 2021 року, а також виправлений звіт за ІІ квартал 2020 року".

Після цього НАЗК буде зобов'язане відновити її держфінансування, незалежно від результатів розгляду справи у Верховному суді.

Справа щодо держфінансування партії "Голос": що відомо

"Голос" подала позов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Суд ухвалив рішення відновити держфінансування і його підтвердила апеляція. НАЗК перерахувало партії гроші.

Проте НАЗК подало касаційну скаргу до Верховного суду для остаточного врегулювання ситуації та 29 вересня 2021 року – клопотання про зупинення дії рішення апеляційного суду, вказавши ризики, пов'язані з перерахуванням коштів партії до остаточного рішення Верховного суду.

Мовилось про те, що закон не передбачає механізму повернення цих коштів до бюджету у випадку ухвалення рішення на користь НАЗК.

10 листопада Верховний суд відмовив НАЗК у задоволенні клопотання про ризики, пов'язані з перерахуванням грошей.

23 листопада має відбутись засідання у Верховному суді за касаційною скаргою НАЗК. На ньому й мають ухвалити рішення щодо держфінансування партії "Голос".

11 листопада представники партії заявляли, що зупинення фінансування – це політичний тиск на опозицію . Представники "Голосу" заявили, що НАЗК ігнорує не тільки норми закону, а й рішення судів. Вони заявили: "Протягом останніх 11 місяців ми спостерігаємо неприпустиме використання однієї з ключових антикорупційних інституцій – НАЗК – для політичного тиску на опозицію".

Повний текст публікації Олександри Устінової:

11 місяців Національна поліція не розслідує кримінальне провадження щодо розтрати керівництвом "Голосу" державного фінансування.

Провадежння було відкрито ще в січні, але з тих пір 0 судових ухвал в реєстрі по цій справі – її "тупо зливають".

Що цікаво – справу доєднали до справи Шарія і тепер ці висяки мертвим вантажем лежать в поліціі.

Якби справа була доведена до кінця Кірі Рудик загрожувалоб до 5 років позбавлення волі.

Вимагаємо розслідування цієі справи, яка зараз очевидно зливається!