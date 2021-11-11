Тому нардепи закликали НАЗК відновити надходження грошей, згідно із законом. Вони вважають, що на них намагаються тиснути.

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Представники партії вважають, що зупинення фінансування – це політичний тиск на опозицію. Адже лише "Голос" не отримав гроші за четвертий квартал серед парламентських партій.

"Голос" – без фінансування

НАЗК позбавило політичну силу держфінансування у січні 2021 року. Представники партії довели в суді, що вони праві й очікували відповідного рішення.

Однак не сталось так, як очікували народні обранці. Як заявляють представники "Голосу", НАЗК ігнорує не тільки норми закону, а й рішення судів.

"Ми закликаємо керівництво НАЗК припинити ігнорувати вимоги законів України і повернути державне фінансування "Голосу", – мовиться у повідомленні.

До речі! Глава НАБУ Олександр Новіков заявив, що в законі про політичні сили є кілька недоліків, тому його потрібно доопрацювати.

Держфінансування "Голосу": що відомо

Фінансування партії припинили, згідно із заявою НАЗК, з двох причин: через сплату оренди за офіси та неправильне оформлення угод й актів виконаних робіт у підрядників.

Нардепи з "Голосу" заявили, що це – політичний тиск на них і подали на НАЗК провадження до Окружного адмінсуду.

Відтак вже у березні суд поновив державне фінансування на період розгляду позову.

Голова НАБУ Олександр Новіков у червні повідомив, що причиною відсутності фінансування "Голосу" є виправлений звіт, який не подали.

Повний текст публікації у фейсбуці:

"Голос" закликає НАЗК відновити державне фінансування партії згідно з законом. Партія "Голос" закликає керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) припинити чергові спроби позбавити партію фінансування. "Голос" розцінює дії НАЗК, направлені на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію.

Серед парламентських партій лише "Голос" не отримав фінансування за 4 квартал і жодних пояснень цьому немає. Партія "Голос" завжди послідовно і ефективно відстоювала розвиток антикорупційної інфраструктури в Україні. "Голос" ініціював та підтримував законопроєкти, спрямовані на розвиток та захист НАБУ, НАЗК, ВАКС та САП, виступав головним парламентським драйвером судової реформи.

Однак протягом останніх 11 місяців ми спостерігаємо неприпустиме використання однієї з ключових антикорупційних інституцій – НАЗК – для політичного тиску на опозицію. В січні 2021 року НАЗК з порушенням законів юридичних (і законів логіки) вирішило позбавити партію "Голос" державного фінансування.

Ми в судовому порядку довели свою правоту і очікували на повернення дій НАЗК у законне русло. Проте цього досі не відбулося. При розподіленні фінансування на 4 квартал 2021 року НАЗК ігнорує як норми закону про державне фінансування партій, так і рішення судів, що підтверджують правильність правової позиції партії "Голос".

Ми закликаємо керівництво НАЗК припинити ігнорувати вимоги законів України і повернути державне фінансування "Голосу". У разі тиску з боку третіх осіб, що примушують НАЗК до протиправних дій, вимагаємо повідомити суспільству прізвища та посади цих осіб.