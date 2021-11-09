За словами голови НАЗК, закон потрібно повернути на доопрацювання до Верховної Ради. На думку Новікова, цей документ не відновлює звітність фінансування партій.

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Які недоліки бачать в НАЗК

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що прийнятий парламентом закон про фінансування партій не відновить звітність політсил про надходження коштів.

Реальне відновлення звітності політичних партій є дуже важливим інструментом для того, щоби припинити вплив фінансово-промислових груп на політику та створити ефективну політичну систему в Україні загалом. Проте введення в дію цього закону в такому вигляді лише стане на заваді цим цілям,

– заявив Новіков.

У Національному агенстві з питань запобігання корупцій вбачають у прийнятому законі декілька недоліків. Зокрема:

прийнятий закон начебто не відновлює звітність про фінансування політичних партій, яку припинили подавати після початку пандемії COVID-19.

у НАЗК вважають, що згідно з законом, політичні партії повинні звітувати лише про виконані фінансові зобов'язання. Таким чином "сумнівні" політсили зможуть не декларувати усю звітність та пояснювати це закінченням терміну.

закон про фінансування безстроково дозволяє не вважати внесками на користь партій роботу, товари чи послуги, які спрямовані на протидію коронавірусу.

У НАЗК сформували документ з пропозиціями щодо відновлення фінансової звітності політичних партій. Його відправили президенту Володимиру Зеленському.

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