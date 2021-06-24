Фінансування "Голосу" досі залишається зупиненим. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.
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За його словами, є причина, чому таке рішення не змінюють.
Наразі фінансування "Голосу" досі зупинене через те, що "Голос" не подає виправлений звіт,
– наголосив Новіков.
Він зауважив, що НАЗК перерахувало фінансування партії "Голос" за перший квартал. Це зробили через те, що Окружний адмінсуд Києва в інтересах партії забезпечив їхній позов і припинив наказ про зупиненян фінансування "Голосу".
Новіков: Інструмент зупинення партій майже ніде не застосовували
Очільник агенства відзначив, що лише забезпечивши контроль над фінансами політичних партій з боку держави, можна буде забезпечити їхню незалежність.
"Україна, НАЗК, в цьому контексті є лідером у світі. Тому що інструмент зупинення політичних партій є в усіх країнах. Але майже в жодній його не застосовували", – додав Новіков.
Фінансування "Голосу": що відомо
- Глава партії "Голос" Кіра Рудик в січні заявила, що політична сила залишилась без фінансування.
- У НАЗК пояснили, що причиною такого рішення стали нібито недостовірні відомості у звітах.
- Наприкінці січня Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом "Голосу" до НАЗК.
- В березні суд поновив держфінансування партії.