Финансирование "Голоса" до сих пор остановленно. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сообщил председатель НАПК Александр Новиков.

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По его словам, есть причина, почему такое решение не меняют.

Сейчас финансирование "Голоса" до сих пор остановлено из-за того, что "Голос" не подает исправленный отчет,

– подчеркнул Новиков.

Он отметил, что НАПК перечислило финансирование партии "Голос" за первый квартал. Это сделали из-за того, что Окружной админсуд Киева в интересах партии обеспечил их иск и прекратил приказ о приостановлении финансирования "Голоса".

Обратите внимание! Госфинансирование партий предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". В 2020 году НАПК установило, что деньги будут получать "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина",

"Европейская Солидарность" и "Голос".

Глава агентства отметил, что лишь обеспечив контроль над финансами политических партий со стороны государства можно будет обеспечить их независимость.

"Украина, НАПК, в этом контексте является лидером в мире. Потому что инструмент остановки политических партий есть во всех странах. Но почти ни в одной его не применяли", – добавил Новиков.

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