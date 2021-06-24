Финансирование "Голоса" до сих пор остановленно. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сообщил председатель НАПК Александр Новиков.

Обратите внимание Преимущества антиолигархического пакета "Голос": прозрачная работа и равные права для бизнеса

По его словам, есть причина, почему такое решение не меняют.

Сейчас финансирование "Голоса" до сих пор остановлено из-за того, что "Голос" не подает исправленный отчет,
– подчеркнул Новиков.

Он отметил, что НАПК перечислило финансирование партии "Голос" за первый квартал. Это сделали из-за того, что Окружной админсуд Киева в интересах партии обеспечил их иск и прекратил приказ о приостановлении финансирования "Голоса".

"Европейская Солидарность" и "Голос".

Глава агентства отметил, что лишь обеспечив контроль над финансами политических партий со стороны государства можно будет обеспечить их независимость.

"Украина, НАПК, в этом контексте является лидером в мире. Потому что инструмент остановки политических партий есть во всех странах. Но почти ни в одной его не применяли", – добавил Новиков.

Финансирование "Голоса": что известно

  • Глава партии "Голос" Кира Рудик в январе заявила, что политическая сила осталась без финансирования.
  • В НАПК пояснили, что причиной такого решения стали якобы недостоверные сведения в отчетах.
  • В конце января Окружной админсуд Киева открыл производство по иску "Голоса" к НАПК.
  • В марте суд возобновил госфинансирование партии.