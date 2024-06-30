Майже добу з мішком на голові, – Чубаров розповів, як у росіяни катували Нарімана Джеляла

Україні 28 червня вдалося повернути із полону 10 цивільних, серед яких був заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. Його, як й інших полонених, росіяни катували.

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, у Росії українців катували фізично та застосовували психологічне насильство.

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Наріману Джелялу погрожували розправою йому та його сім'ї

Чубаров розповів, що спочатку Наріман Джелял не вірив, що їх обміняють.

"Вони прилетіли на вертольоті з місця обміну. І Наріман сказав нам учора, що він уже остаточно повірив, що він уже на свободі, коли ще був у їхніх руках, але побачив, як ідуть його забирати українські спецпризначенці. Він каже, що побачив форму, побачив кремезних хлопців і зрозумів: нас тепер уже не віддадуть", – розповів голова Меджлісу.

Він також додав, що знає, як катували росіяни його заступника. Джелялу погрожували розправою йому та його рідним.

Я знаю, як катували Нарімана Джеляла. Це не було фізично здебільшого, це було морально. Він сидів майже добу з мішком на голові, і його не знімали. Його залякували родиною, йому погрожували. Одночасно він знав, що катують фізично братів Ахтемових,

– заявив Чубаров.

Додамо, що звільнення Джеляла з полону, за словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у коментарі Укрінформу, вимагали три резолюції Генасамблеї ООН: