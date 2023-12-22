Google ретранслює російську пропаганду? Як подолати зомбування росіян

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Попри те, що Росія веде повномасштабну війну проти України вже майже два роки, а численні інституції на Заході заявляють про відданість боротьбі з російською пропагандою та дезінформацією, кремлівські пропагандистські ресурси домінують у пошукових системах, не залишаючи альтернатив користувачам. І мова передовсім йде про пошукового велетня, базованого у США, Google.

Раніше низка видань повідомили, що Google надає свій майданчик кремлівським пропагандистським ресурсам, тож ми вирішили провести власне ретельне дослідження на основі даних спеціалізованих платформ, які моніторять трафік на вебсайтах. Google відправляє російських користувачів, які шукають новини, на сайти "Lenta.ru" і "РІА Новості", які, як відомо, подають інформацію саме так, як диктують методички диктатора Путіна. Розглянемо все у деталях нижче.

Журналісти Bloomberg з'ясували, що функція "Рекомендації" (пропозиції контенту, Discover – 24 Канал) від Google у Росії щодня висвітлює путінські ЗМІ, приносячи пропагандистам понад 20 мільйонів переглядів на сайтах кожного дня. При чому ця цифра далеко не кінцева, адже взята зі статистики LiveInternet, який відстежує лише лічильники, які розміщені на вебсайтах. У той час як Discover також направляє користувачів на інші сайти, наприклад, як-от популярна платформа "Дзен" від пропутінського VK, до якого LiveInternet взагалі немає доступу. При цьому ситуація не змінюється місяцями. Для порівняння, за даними російського ліберального видання "Важливі історії", у лютому 2023 року Google Discover так само приносив російським пропагандистським ЗМІ мільйонні перегляди, як і станом на кінець 2023 року, майже два роки після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Спробуємо розібратися, звідки взялися такі показники?

Слід зазначити, що згідно зі статистикою LiveInternet у Росії майже 35 мільйонів користувачів системи Android від американського Google. А браузер Google Chrome у росіян має ще більшу популярність – він встановлений більш ніж на 36 мільйонів пристроїв. І на кожному з них Discover від Google відображається у вигляді стрічки новинних заголовків у браузері Chrome. Це стало потужною заміною для агрегатора новин News.Google, до якого Роскомнагляд обмежив доступ ще з березня 2022 року, про що заявляли журналісти ліберальної "Нової газети".

Варто зазначити, що Discover формує стрічку публікацій автоматично, шляхом використання штучного інтелекту та підлаштовуючись під інтереси та зацікавлення самих користувачів. Підбір публікацій здійснюється на основі аналізу історії відвіданих сторінок, вказаних користувачем налаштувань, авторитетності та достовірності вебресурсів та інших факторів.

Якщо проаналізувати пошукові тенденції у ніші новин (Google trends) у Росії з листопада 2022 року по листопад 2023 року на предмет популярності медіа, то з'ясується, що запити на пропагандистські "РІА Новості" та "Lenta.ru" будуть у декілька разів вищі, наприклад, за пошуки умовно опозиційної "Медузи" чи незалежних медіа, які мовлять з-за кордону, "Настоящее время" та "Радіо Свобода".



З такого посереднього аналізу здається що стає цілком зрозумілим чому у російських пропагандистських медіа генеруються перегляди від сервісу Google Discover. Просто останній автоматично налаштовується під визначені зацікавлення російської аудиторії, яка сама, немов зомбована, шукає пропагандистські кремлівські ЗМІ. Можна б було вже припинити дослідження, і більше не очорнювати улюблений Google, однак, є відома фраза: "Не все так однозначно!". Спробуємо копнути глибше і дізнатися, а чи все так однозначно у пошуку, і чи справді росіяни так сильно люблять "РІА Новості" та "Lenta.ru" і не шукають інших публікацій?

Як російські користувачі шукають новини у мережі та що знаходять?

Якщо порівняти рейтинг "Інтернет-ресурси" за рейтингом охоплення аудиторії в Росії з використанням даних Mediascope, виявиться, що в жовтні 2023 року пошуковик Google Search посідав друге місце з охопленням 99,3 мільйона осіб на місяць, а сервіс YouTube – четверте з 95,4 мільйона осіб на місяць.



Це означає, що послуги від компанії Google користуються шаленою популярністю в Росії. У тому числі пошук, а зокрема й пошук новин, без прив'язки до назви ресурсу (бренду).

Чому це важливо?

А тому, що з пошуку починаються формуватися тренди, які згодом визначають пропозиції Google та об'єм трафіку на новинні вебсайти. За даними маркетингових агентств, 70% – 80% трафіку, що йде на сайти новин, приходить саме з Google-рекомендацій. Адже люди за своєю природою схильні до мінімізації своїх зусиль та користуються вже наданими пропозиціями платформи замість того, щоб шукати в пошуку самотужки. І тут на допомогу приходять технології штучного інтелекту, вбудовані в алгоритми пошукових систем і платформ на кшталт Google. З одного боку, останні полегшують користувачу життя, підлаштовуючись під нього, фактично без його участі, але багато в чому також роблять вибір замість користувача, скеровуючи на сайти, що вже користуються популярністю, або вдало підлаштувались та оптимізували свої ресурси під алгоритми Google (не виключено, що обманули їх).

Проте Росія не була б такою тоталітарною, якби там все функціонувало так, як в інших країнах. Великий вплив на внутрішній трафік інтернет-сервісів має державний сектор.

Якщо у Google у Росії ввести пошуковий запит "новини", то на першому місці пошуковик видасть пропагандистські "РІА Новості", на другому – "Lenta.ru", а на третьому – "РБК".

Це засвідчують спеціалізовані професійні аналітичні платформи, до прикладу, SemRush, Ahrefs, SeRanking. Тоді як з невеликого числа умовно опозиційних видань на першій сторінці Google не пропонує жодного, а в кінці другого десятка на другій-третій сторінці пошукової видачі може з'явитися лише "Медуза".



Така сама ситуація з уточнювальними запитами: "новости СВО", "новости мира, "новости Украины".

Розглянемо це з погляду пошукової аналітики. Так, згідно з даними платформи Seranking, пропагандистське видання "Lenta.ru" отримало 3,5 мільйона переходів користувачів з Google тільки за листопад 2023 року.



У вересні були такі ж самі показники.

До того ж, як видно на графіку із платформи Seranking, пошуковий трафік із Google на сайт "Lenta.ru" – стабільний упродовж 2023 року, і не лише на теренах Росії, а також в Україні, і навіть у Німеччині та інших країнах Європи, де проживають російськомовні користувачі мережі.

Що цікавіше, левову частку цього трафіку російський пропагандистський вебсайт отримує за пошуками, які стосуються новин та напряму пов'язані із зусиллями пропагандистської машини Кремля на підтримку війни режиму Путіна проти України.

Так, за цими даними, лише пошуковий запит "новости" привів на сайт "Lenta.ru" 446 тисяч користувачів. Крім того, "Lenta.ru" – у топ-3 пошукової видачі Google за запитами "новости россии", "лента новостей", "news", "новости дня", "новости мира". Все, що потрібно пропагандистам, щоб підтримувати та збільшувати чисельність своєї аудиторії.



А що ж "РІА Новості"? А в них справи в Google теж чудово. У листопаді пропагандистський ресурс отримав 10 мільйонів відвідин сайту з пошуку Google у Росії, і ще майже півтора мільйона переходів – в Україні.



Якщо порівняти пошуковий трафік прокремлівських сайтів "РІА Новості" та "Lenta.ru" з умовно опозиційною "Медузою", за даними платформи SemRush, то побачимо, що "Медуза" має в 3,5 раза більше трафіку, ніж "РІА Новості". Якщо ж взяти до уваги всі російські пропагандистські сайти разом, то частка трафіку з пошуку на ресурси, що надають більш менш об'єктивну інформацію як на російські реалії, буде мізерною. Констатуємо також, що "Lenta.ru" та "РІА Новості" отримують вагому частку відвідувань сайту саме від Google.

Пошуковики віддають перевагу пропагандистам перед більш об'єктивними новинними стрічками. За даними спеціалізованої платформи з аналітики вебсайтів SimilarWeb, за пів року (травень – жовтень) лише один сайт "РІА Новості" отримав 111 мільйонів переходів з пошукових систем у Росії, тоді як умовно опозиційна "Медуза" отримала в 7 разів менше.

За даними аналітичної платформи Seranking, сайт "Lenta.ru" тільки за місяць отримує 3 мільйони переходів з Google в Росії та ще 1,2 мільйона в Україні. А левова частка цих переходів з Google на пропагандистський сайт відбувається саме за пошуками новин – "новости", "новости россии", "лента новостей". Адже сайт "Lenta.ru" займає у пошуковій видачі Google місця у топ-3 за цими запитами.

Сайт "РБК" отримує 5,5 мільйона переходів з пошуку в Google в Росії та ще майже півтора мільйона в Україні.

Це переходи, які безпосередньо стосуються новин – пошукові запити користувачів "новини", "новини росії", "новини світу", "стрічка новин". Тобто користувач шукає в пошуковій системі сайт новин, а алгоритм Google видає їм пропозицію – ось новинні сайти, а там лише кремлівська пропаганда – під виглядом новин, де війна називається путінським терміном "СВО".



І навіть коли користувачі вже знають про існування умовно незалежного новинного сайту та цілеспрямовано шукають "новини Медуза", у списку результатів пошуку Google їм неодмінно покажуть пропагандистські ресурси "РІА Новості" та "Lenta.ru". Звичайно, не в останню чергу у зв'язку з хитрою методикою фахівців із пошукової оптимізації пропагандистських сайтів, які знаходять винахідливі шляхи обманути алгоритми пошукової системи, щоб отримати високі позиції у пошуку та чим більше переходів на сайт.



Аналогічно, на популярні пошукові запити "навальний новини" тих користувачів, які ймовірно не згодні з війною та політикою режиму Путіна, а тому шукають щось про умовного опозиціонера Навального, Google пропонує на перших позиціях ті ж самі пропагандистські ресурси "РБК", "Lenta.ru".

Якщо ж користувач у Росії прагне дізнатися про "новини України", ймовірно, не те, що почув від Скабеєвої, то в пропозиціях від Google знову ж таки пропагандистські "РІА Новості", "Russia Today", "Lenta.ru". При цьому прокремлівський сайт "Lenta.ru" розмістив рубрику про Україну в розділі USSR – СРСР, підтверджуючи схиблені імперські шовіністичні амбіції путінського режиму.

А як все працює, наприклад, у Криму?

А от пошукова аналітика та аналіз пропозицій Google в окупованому Криму взагалі шокує – там логіка та видача пошукових результатів Google практично аналогічна з московською локацією.

Тобто для пошукових алгоритмів Google Крим – це не в Україні.

До слова, платформа Seranking дозволяє обрати Крим як регіон РФ. Сподіваємось, що це прикра помилка з боку компанії, яка має офіс у Києві.

За даними ресурсу, шукачам новин, які перебувають у Криму, пошуковий алгоритм Google пропонує прочитати пропагандистські "РІА Новості", "РБК", "Lenta.ru". І навіть російський державний пропагандистський ресурс "Russia Today" (rt.com), який експортує кремлівську пропаганду майже на увесь світ.

З цього випливає, що Google зробив надзвичайний внесок у те, щоб росіяни отримували інформацію не від незалежних джерел, а саме від пропагандистських ЗМІ.

Так, звісно росіяни зомбовані й мало освічені у питаннях пошуку та вибору незалежних джерел інформації. Але варто констатувати факт, що загалом у пересічного користувача у РФ просто немає вибору. Навіть, якщо він налаштований антипутінсько, десь на підсвідомому рівні в нього будуть постійно проскакувати меседжі російської пропаганди.

І навіть, якщо росіяни шукають в глобальній пошуковій системі новини з відмінною точкою зору від войовничих пропагандистів, від незалежних або бодай нейтральних ЗМІ, шансів знайти адекватні джерела у них небагато. Адже прокремлівські видання заполонили пошукову видачу Google.

Наприклад, інші російські сайти, як-от "yandex.ru" та "dzen.ru" взагалі працюють виключно в інтересах тоталітарного режиму. Наприклад, "Дзен" за пів року (травень – жовтень), згідно з даними платформи SimilarWeb, став головним джерелом реферального трафіку для сайтів "РІА Новості" та "Lenta.ru". Так, перший сайт отримав 209,9 мільйона звернень, що склало 85,3% всього його реферального трафіку.

У той час як сайт "Lenta.ru" отримав з "Дзена" 114,7 мільйона таких переходів на сайт, що склало 78,9% всього його реферального трафіку.



І як після цього пересічний російський користувач має дізнатися правду, коли вся Інтернет-агломерація в Росії працює лише на просування пропагандистських ЗМІ? Російські користувачі стають заручниками ситуації. Система налаштована так, що альтернатива недоступна.

Це як із відомим брендом умовного шампуню. На ринку існує багато якісних продуктів за ту ж ціну, і вони доступні, але покупець вже навчений використовувати саме цей бренд. Але для більш вдалої аналогії: російська тоталітарна влада настільки одурманила свій народ, що приручила його "митися брудом замість шампуню", саме так виглядає використання пропагандистських ЗМІ як головного джерела інформації. Ще дивніше те, що російські "дикуни", "вмиті брудом", вірять у те, що так і має бути. З чого вони самі далі підлаштовують свої гаджети на користь пропагандистів, що й пояснює такі високі показники "РІА Новості" та "Lenta.ru" у Google trends у Росії.

Невже YouTube залишається єдиним джерелом правди від Google?

Щодо YouTube, то російська влада довго намагалася знизити відвідуваність ресурсу, нав'язавши своїм громадянам RuTube або VK Play. Однак, на думку експертів, російські сервіси так і не змогли створити американському відеовелетню гідну конкуренцію. При цьому, як відомо, російська тоталітарна влада прагне контролювати всі інформаційні ресурси, які мають доступ до російських цільових аудиторій, в іншому випадку – одразу застосовується блокування.

Однак щодо YouTube прийнято досить хитре рішення. Замість того щоб заблокувати відеохостинг, що відразу б спричинило відтік росіян у VPN, влада придумала створити "сайт-прокладку", повідомляє DW. За допомогою нього можна проводити фільтрацію "небажаного" контенту зсередини, при цьому самі росіяни думатимуть далі, що використовують улюблений сайт. Такий спосіб дозволяє також правильно підбирати пошукову видачу так, щоб контент відомих пропутінських ЗМІ завжди залишався в тренді.

Сам YouTube у Росії показує хорошу динаміку. Його показники у жовтні 2023 року вперше збільшилися з 2021 року, як пише пропутінський "Комерсант", посилаючись на Brand Analytics. Зокрема, серед усіх російських соціальних медіа кількість авторів у жовтні, крім YouTube, зросла тільки у Telegram. Що свідчить, зокрема, і про те, що відеохостинг стане метою №1 російських пропагандистів.

А як щодо політики самого Інтернет-гіганта. Невже він не має наміру щось вдіяти?

Якщо проаналізувати справи в Росії останніми роками, то IT-гігант Google можна сміливо назвати "зґвалтованим" російським тоталітарним законодавством.

Корпорація програла усі корумповані російські суди. У неї було примусово вилучено майже 10 мільярдів рублів – це приблизно 111,4 мільйона доларів. І виставлено позов на сплату вигаданих 53,6 мільярда рублів (610 мільйонів доларів) кредиторам. А її представника в Росії ТОВ "Гугл" визнано банкрутом.

Все почалося з блокування ультранаціоналістичного пропагандистського YouTube-каналу TsargradTV у липні 2020 року. Формальним приводом стали запроваджені проти його власника Костянтина Малофєєва американські санкції 2014 року. У відповідь НАО "Царгород медіа" звернулася до Арбітражного суду Москви. Навесні 2021 року суд присудив негайно відновити пропагандистський YouTube-канал, а за невиконання свого рішення призначив сплату астрента (неустойки) у розмірі 100 000 рублів за день продовження блокування. Сума повинна була подвоюватися щотижня. Граничний розмір астрента в перші 9 місяців не міг перевищити 1 мільярд рублів, але після він не обмежувався.

Google оскаржив рішення, але 17 березня 2022 року Арбітражний суд Московського округу відхилив її касаційну скаргу. Також тоді на думку росіян "неустойка" досягла 1 мільярда рублів. Суму було заарештовано з рахунків Google, вилучено судовими приставами та передано телеканалу "Царгород", який усі отримані гроші відправив на цілі так званої "СВО", повідомляє видання Forbes. У Google подали позови з вимогою визнати незаконними дії приставів, але програли у всіх російських судах.

Окрім справи "Царгорода" ТОВ "Гугл" програло суди за позовами Роскомнагляду про невидалення з YouTube "забороненої в Росії інформації". У грудні 2021 року їй присудили штраф 7,22 мільярда рублів; в липні 2022 додатково штраф 21,08 мільярда рублів. Станом на березень 2023 року компанія сплатила добровільно 62 мільйони рублів, а понад 8,7 мільярда рублів було примусово стягнуто приставами, повідомляють прокремлівські Відомості.

Зважаючи на ті та інші події чистий виторг "дочки" Google за 2022 рік у порівнянні з попереднім роком знизився з 134,3 мільярда до 24,2 мільярда рублів. А її чистий збиток у 2022 році становив 10,2 мільярда рублів. Що змусило ТОВ "Гугл" у червні 2022 року звернутися до суду із заявою про власне банкрутство. У відповідь на корпорацію подали до суду 861 російська організація з вимогою виплатити їм 53,6 мільярда рублів. Більшість позовів були пов'язані нібито з ненаданням послуг з розміщення реклами. 18 жовтня 2023 року російським судом ТОВ "Гугл" визнано банкрутом.

Все ж таки у Google вирішили відповісти кривдникам. Журналісти "Агентство" проаналізували дані сервісу LiveInternet і з'ясували, що "Комсомольська правда" і "Царгород" нещодавно втратили мільйонні переходи від рекомендаційної системи Google Discover. Число переходів на сайт "КП" із колишніх тижневих 15 мільйонів впало до 72 тисяч. У "Царгород" з Discover з колишніх 2,2 мільйона залишилося тільки 13,7 тисячі переходів за тиждень.



Але аудиторії, які втратили "КП" та "Царгород", не стали надбанням незалежних ЗМІ. Google їх розподілив між такими ж провладними, але регіональними виданнями. Наприклад, мурманським "Хібіни.Ру", новоросійською "Нашою газетою", череповецькою GorodChe.ru. А, наприклад, пропагандистський "Life.ru", згідно з LiveInternet, взагалі потрапив у десятку ресурсів, які стали отримувати найбільше трафіку з Google-рекомендацій, не кажучи вже про "Lenta.ru", яка й так "купається" у трафіку, отриманому від продуктів компанії Google.

Отже, попри те, що Google у Росії став жертвою суддівського свавілля, отримавши мільярдні стягнення, які призвели до банкрутства його дочірньої компанії, гігант продовжує поширювати путінську пропаганду та сприяти тоталітарному російському режиму. Причому ситуація не змінюється місяцями.

Водночас компанія має всі можливості для змін. Адже вона має 36 мільйонів користувачів у Росії. Надавши можливість просування незалежних ЗМІ замість поширення путінської брехні, компанія безпосередньо посприяла б відновленню демократії та свободи слова в Росії, а також була б причетною до зупинки розв'язаної режимом війни в Україні, яку путінські ЗМІ називають маніпулятивним неологізмом "СВО".

Найбільш дієвим способом було б виключення з пошукової видачі під час пошуку новин усіх пропагандистських ресурсів, які розповсюджують путінські наративи та фейки. Сайти, що розповсюджують пропаганду та термінологію терористичного диктаторського режиму, не мають права називатися новинними та бути присутніми у списку пошукової видачі на запит "новини". У результатах пошуку новин мають видаватися лише об'єктивні та достовірні ресурси – адже це принципи та основи самого Google у його алгоритмі EAT, який твердить про авторитетність та достовірність джерела інформації, чи не так?

"Багато авторів знайомі з концепцією E-A-T. Цієї оцінки удостоюються наші системи ранжування результатів пошуку, коли вони надають корисну, релевантну інформацію. Чи здогадуються прості користувачі, що результати, які вони отримують, демонструють принципи компетентності, авторитетності та достовірності (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness - E-A-T)?", пише Google у своїх методичних рекомендаціях.

Ми ж поставимо питання Google іншим чином: "Чи здогадуються ваші російські користувачі, що під виглядом достовірних та авторитетних авторів ваш пошуковий алгоритм подає їм публікації пропагандистських ресурсів кривавого диктаторського режиму?" "І про це здогадується керівництво вашої корпорації?"

Утім, наразі Google тільки мовчазно виконує волю російського тоталітарного режиму.

Українцям своєю чергою варто усвідомити, що росіяни зомбовані саме за допомогою форми та подачі новин. Вони отримують інформацію з абсолютно контрольованих владою інформаційних ресурсів. Якщо ми хочемо бачити антипутінські бунти в Москві, то в першу чергу слід перемогти в інформаційній боротьбі. Однак сподіватись в цьому на Google наразі неможливо. Необхідно тиснути на корпорацію на усіх рівнях, щоб вона у видачі показувала лише достовірні джерела інформації. Все ж складно усвідомити той факт, що на цей час американська корпорація грає в інтересах путінського тоталітарного режиму та підігрує його війні проти України. А це не менші масштаби, ніж торгівля на російському ринку компаніями Ашан та Nestle.