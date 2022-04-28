У господарстві знадобляться: на що здатні німецькі ЗСУ Gepard

Сідайте зручніше, давайте поговоримо про німецьку потенційну допомогу для української армії. З-поміж всіх варіантів німці обрали чомусь зенітну самохідну установку (скорочено ЗСУ) Gepard.

Важка зброя минулого

Німці радісно розказують, що вони нарешті доросли до постачання "важкої техніки" (schwere Waffen). Причому мова дійсно йде про "важку" техніку – вага до 47 тонн. У схожих аналогів вага десь на 10 – 20 тонн менше.

Чому так? В 50 – 60-ті роки німці поступово знову почали розробляти власну зброю та розбудовувати свою армію. Систему почали розробляти в 70-ті роки (в'єтнамська війна, Радянська загроза), а за основу взяли шасі танку Leopard 1 – тоді основний танк німецького Бундесверу.

На нього поставили здвоєну швейцарську 35мм-зенітку Oerlikon. Це європейська натівська відповідь на радянську ЗСУ-23-4 "Шилка", але з кращим радаром, лазерним дальномером і т.п. Початок виробництва - 1973-й рік, з 1976-го року на озброєнні Бундесверу. Всього 400+ одиниць. Зенітка повинна була боротись з гелікоптерами та низьколітаючими цілями.

У відповідь на це СРСР розробляє "Тунгуску" (зенітка+ракети). У Бундесвері починають покращувати радар, додавати ще більше електроніки. В Афганістані гарно показують себе "Стінгери". Вирішують не додавати на Gepard ще й ракети, а зробити легкий зенітно-ракетний комплекс Ozelot зі Стінгерами на шасі БМД Wiesel.

Нове життя старих "гепардів"

Але це вже 90-ті, тому головний ворог СРСР зникає. Починаються реформи Бундесверу. Десь на задньому плані проводять ще декілька модернізацій радарів та вогневої установки.

Далі армію реформують і зменшують. І у 2010-му році остаточно знімають з озброєння. Так, це було вже за правління Меркель, але армію реформували і до неї. Але ось так, як завжди, співпало. Ніхто ж не сподівався, що ще колись доведеться з кимось воювати.

Але Бундесвер фактично залишився без оперативного зенітного комплексу захисту. Або ручні "Стінгери", або вже на той час старі Ozelot, або силами Люфтваффе. А в цей час все активнішу роль вже починають грати безпілотники. Починають розробляти заміну Gepard-у, але так і не розробили досі. Мабуть, занадто швидко Бундесвер відмовився від старих "Гепардів". Частину "Гепардів" продали до Бразилії і якраз нещодавно до Катару (це там, де тортури, нема прав людини тощо.)

Що пропонують Україні?

Приблизно 50 "Гепардів", що належать концерну-виробнику Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Скоріше за все, мова йде про останню версію 1А2. Там вже є можливість поставити також ракетні установки.

Дальність роботи збільшено до 6 кілометрів

, радару

–

до 15

кілометрів

. Відновити та поставити до України їх зможуть до кінця року

–

це не дуже швидко. Це ще й радарна установка, тому треба вчити доволі довго екіпаж

–

до декількох місяців.

Є проблема з боєприпасами – швейцарський виробник Oerlikon (який належить давно німецькому концерну Rheinmetall) за місцевими законами не може продавати зброю у зони конфлікту. Хм... а хто заважає передати боєприпаси спочатку німцям, а потім вони нам? У самого KMW є власних 23 тисячі набоїв. Ще є Бразилія, що може продати 300 тисяч набоїв.

Всі пишуть про скорострільність у 1100 пострілів за хвилину - мовляв, за хвилини все вистрілюють. Але це зенітна система, що розраховує траєкторію цілі, і точкова за декілька секунд засіває траєкторію – там робота саме стрілецької установки триває лічені секунди. Так само "Гепарди" можуть стріляти по наземних цілях (тут не дуже ясно, чи є налаштування на одиничні постріли).

Що по дронам і ракетам?

Цікаво, чи "Гепард" дійсно може працювати по дронах на заявленій висоті у 5 – 6 км. Виробник також пише про роботу по керованих ракетах – цікаво, наскільки це правда і по яких з російських ракет він зможе відпрацювати. Там швидкий радар + гарний стрілецький модуль.

Чи зможе він працювати проти звичайної "Точки-У"? А проти "Калібра"? + це ракети повинні потрапити з зону радара "Гепарда", або його повинні поставити на можливих шляхах руху ракети.

Загалом в основі стара система, яку добре доробили, але її ще треба опанувати + німці завжди тягнуть з постачанням. До кінця року вона нам вже може і не знадобиться.

З іншого боку у нас якось воюють з рідними "Оса"-ми та "Шилками" і ще не відомо, скільки триватиме війна.

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