Прихильник України, пілот і переговорник, який переборов страшну хворобу: хто такий Грант Шеппс

Новим главою міноборони Великої Британії став Грант Шеппс. Його часто жартома називають міністром міністрів, зважаючи на величезний досвід в уряді та часті зміни посади. Чи зможе він по-справжньому замінити Бена Воллеса та чого від нового міністра чекати Україні – читайте в матеріалі.

Це вже п'ята робота 54-річного Гранта Шеппса в британському уряді менш ніж за рік. Навіть за скаженими темпами кадрових змін у Вестмінстері це надзвичайне явище. Шеппс очолював мінтранспорту при Борисі Джонсоні, був головою МВС при Ліз Трасс і міністром з питань бізнесу до того, як став міністром енергетики при Ріші Сунаку. Та чи допоможе йому цей досвід у питаннях оборони? 24 Канал проаналізував найцікавіші моменти з біографії нового британського міністра.

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Біографія Гранта Шеппса: юність, перший бізнес і кар'єрний скандал

Грант Шеппс народився в сім'ї британських євреїв у Хартфордширі в 1968 році. Навчався в коледжі Вотфорда, а потім закінчив Манчестерський політехнічний інститут, отримавши диплом з бізнесу та фінансів.

В той час, коли його сім'я більше схилялася до музики, Шеппс знайшов свою пристрасть у політиці, ставши національним президентом єврейської молодіжної організації BBYO.

У віці 20 років Шеппс ледь не загинув в автокатастрофі в США, де майже тиждень пролежав у комі.

Шеппс розпочав свою бізнес-діяльність як торговий представник з продажу ксероксів. Згодом він заснував свою власну компанію під назвою PrintHouse, що надавала послуги друку і реклами, а пізніше й інтернету, маркетинговий та поліграфічний бізнес.

З 1997 по 2001 рік Шеппс спробував обиратися до Палати громад від Консервативної партії, але спроби були відверто невдалими. Депутатський мандат отримав вже під час виборів у 2005 році.

Невдовзі після обрання нового лідера партії, Девіда Кемерона, Шеппс був призначений віцепрезидентом Консервативної партії, де відповідав за виборчі питання.

Після багатьох років стрімкого злету в лавах консерваторів, його політичне зростання зупинилося під час виборчої кампанії 2015 року після звинувачень в анонімному редагуванні власної статті та статей інших консервативних політиків у Вікіпедії.Тодішній прем'єр-міністр Девід Кемерон підтримав його, а сам Шеппс назвав ці звинувачення "маячнею". Вікіпедія пізніше не знайшла жодних доказів, які б пов'язували міністра з акаунтом, що використовувався для внесення змін до записів. Тим не менше його зняли з посади голови партії та призначили главою міністерства міжнародного розвитку.

Грант Шеппс довго не зізнавався, що підробляв "вебмаркетологом" під псевдонімом Майкл Грін, коли працював депутатом парламенту. Голова партії торі неодноразово заперечував наявність другої роботи після того, як став членом парламенту в 2005 році. За це критикували його, всю партію, а також звинуватили в порушенні кодексу поведінки міністрів і членів парламенту.



Грант Шеппс у ролі Майкла Гріна / фото Guardian

Слід зазначити, що Шеппс завжди вважав себе "поміркованим прихильником" Брекзиту. На референдумі 2016 року він голосував за вихід Великої Британії з ЄС.

Що про призначення Шеппса кажуть у Британії

Британські посадовці загалом позитивно оцінюють призначення Шеппса главою міноборони Сполученого королівства.

Він правильного калібру. Ключова річ у міністерстві оборони – не надавати перевагу жодному роду військ над іншими. Думаю, як людина ззовні він зможе це зробити,

– заявив один із високопосадовців в коментарі BBC.

В уряді також визнали, що "репутацію Шепса, як хорошого комунікатора, поставили на перше місце". Шеппс має багатий досвід – він працював на посаді міністра з 2010 року, за п'ять років до того, як чинний прем'єр Ріші Сунак вперше потрапив до парламенту.Для нас важливо те, що Шеппс давно займається питанням війни Росії проти України. Зокрема, політик приділяв велику увагу аналітиці енергетичної безпеки. Враховуючи, що на нас, ймовірно, чекає складна зима, досвід нового глави Міноборони Британії буде неоціненним.

"Сумно бачити відставку мого друга Бена Воллеса. Прекрасний міністр оборони, який зробив так багато, особливо щодо України. Грант Шеппс – чудовий вибір на його місце", – добрий друг усіх українців Борис Джонсон теж привітав це рішення.

Водночас представники оборонного відомства на умовах анонімності неоднозначно відреагували на призначення Шеппса:

Дехто нарікає на відсутність у нього військового досвіду порівняно з його попередником Беном Воллесом, який служив у Шотландській гвардії.

Інші кажуть, що Шеппс може навіть має певні переваги. Його попередня робота в міністерстві транспорту дає йому певне уявлення про логістику, що є ключовим фактором підтримки будь-якої військової операції.

Це також може допомогти йому впоратися з гострою проблемою оборонних закупівель, які страждають від затримок, збоїв і перевитрат.

Грант Шеппс та Україна

Грант Шеппс є приватним пілотом, має свій літак і "доволі добре знайомий з усією повітряною галуззю", що на руку Україні, яка прагне переходу Повітряних сил ЗСУ на західну техніку. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Еллвуд.

Доволі показовим є той факт, що першими словами Шеппса після призначення були слова підтримки України. Це сигнал того, що політика щодо військової підтримки Британії ЗСУ не зазнає суттєвих змін.

Я хотів би віддати належне величезному внеску Бена Воллеса в оборону і глобальну безпеку Великої Британії за останні 4 роки. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з хоробрими чоловіками і жінками наших збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І я продовжуватиму підтримку України з боку Великої Британії в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна,

– заявив Шеппс.

В британській пресі активно обговорюють те, що Ріші Сунаку потрібно було зробити майже неможливе – знайти рівноцінну заміну Воллесу, який зробив для підтримки України та авторитету Британії на світовій арені справді дуже багато.Та, схоже, вибір був очевидним та вірним. Саме Грант Шеппс активно підтримував Україну протягом усього періоду вторгнення.Перші фото Шеппса з прем'єр-міністром Ріші Сунаком після призначення на нову посаду / фото Simon Walker, Flickr

Сьогодні всі згадали вже відому історію про те, як у квітні 2022 року Шеппс прийняв у своєму будинку в Хартфордширі сім'ю українських біженців: Сніжану Чайкіну, її 7-річного сина Микиту, 75-річну матір Ганну та їхнього собаку Макса.

Міністр, який живе з дружиною та дорослими близнюками, приєднався до програми "Оселя для України", в межах якої британські родини відкрили свої двері для тих, хто втікає від конфлікту. Таким чином Шеппс показав тоді неймовірний приклад для усіх британців.



Грант Шеппс вітає українську сім'ю у себе вдома / скриншот з відео Sky News

Це абсолютно комфортно, ми фактично живемо, як одна велика сім'я. Це корисний досвід, адже ми в уряді постійно обговорюємо, що відбувається в Україні. Коли я повертаюся додому, вони (українська сім'я, – 24 Канал) мені нагадують про реальність цієї політики і про те, що вона насправді означає. Буквально на нашій власній кухні. Я думаю, що це дуже корисна річ – спостерігати політику уряду так близько в моєму домі,

– Шеппс приємно відгукувався про українців.

Шеппс зізнався, що проживання з українською сім'єю стало для нього великим досвідом, який вплинув навіть на його підхід щодо обговорення в уряді питання підтримки України.

Грант Шеппс перебував із візитом в Україні напередодні Дня Незалежності, ще на своїй попередній посаді. Зокрема, він відвідав електростанцію, що постраждала від російських бомбардувань, а також побував біля Стіни пам'яті, щоб віддати шану загиблим українським військовим.



Грант Шеппс (по центру) з міністром енергетики України Германом Галущенком (праворуч) та заступником міністра Ярославом Демченковим (ліворуч) / фото Sky News

У Києві він зустрічався з українськими міністрами та представниками енергетичної галузі, щоб обговорити підтримку Великої Британії у відновленні країни. А також щоб надати неоціненну допомогу у вигляді кредитної гарантії на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів для посилення енергетичної безпеки України та позбавленні залежності від ядерного палива з Росії.

Цього тижня я побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії... І націю, яка стоїть сильно і йде вперед, незважаючи на постійні атаки,

– заявив Шеппс.

Ймовірно, йому доведеться здійснити ще одну таку поїздку в найближчому майбутньому, цього разу вже представляючи британське оборонне відомство.

Як Шеппс відвідував Україну: дивіться відео

Особисте життя Шеппса, страшна хвороба та інші цікаві факти

В Офісі Президента вже відреагували на призначення Шеппса. Радник глави ОП Михайло Подоляк запевни, що немає жодних підстав говорити про зменшення підтримки Києва, а системна політика Великої Британії є проукраїнською."Тому хто б не був міністром оборони в Британії – це буде максимально щира, відверта, ефективна підтримка України. Тому тут не треба нічого боятись. Все буде так, як нам потрібно. Україна сьогодні є суб'єктною", – сказав Подоляк.

З 1997 року політик перебуває у шлюбі з Беліндою Голдстоун. У них троє дітей, які народились за допомогою штучного запліднення.



Грант Шеппс з дружиною та дітьми / фото Express

У 2000 році сім'я пережила складні часи, коли Шеппсу поставили онкологічний діагноз. Міністр пройшов курс хімієтерапії та променевої терапії після того, як у 1997 році у нього діагностували лімфому Ходжкіна, рідкісне онкологічне захворювання, яке вражає частину імунної системи.

Мені сказали, що у мене рак і я ніколи не матиму дітей,

– згадував Шеппс страшний діагноз, який йому поставили лікарі.

У британській пресі згодом наводили слова людей з близького оточення політика.

Вони часто пов'язують його політичну напористість з тим, що "життя дало йому другий шанс для самореалізації".

Завдяки попередньому лікуванню від раку, в лютому 2021 Шеппс став першим міністром Кабінету міністрів Великої Британії, якому зробили щеплення від COVID-19.

Що цікаво, Шеппс є двоюрідним братом відомого панк-рокера Міка Джонса.