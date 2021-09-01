Група "Метінвест" сплатила до бюджету 500 мільйонів доларів податку, ще 620 вклала в інвестиції

В першому півріччі група "Метінвест" заплатила в бюджет 500 млн доларів податків і зробила рекордні інвестиції на 620 млн доларів.

Про це свідчать дані у звіті про неаудовані консолідовані проміжні фінансові результати діяльності за стандартом МСФЗ, які були оприлюднені 1 вересня.

Обсяг капітальних інвестицій в звітному періоді зріс на 31% в порівнянні з минулим роком – до 411 млн доларів. Інвестиції в стратегічні проєкти виросли на 4%, а інвестиції в проєкти підтримки – на 46%.

У першому півріччі "Метінвест" розпочав будівництво нового цеху з виробництва холодновальцьованого прокату. Інвестиції в перший етап, який планується завершити до кінця 2024 року, перевищать 800 млн доларів.

Група також продовжує будівництво повітророзподільних установок на ММКІ. Компанія Air Liquide поставила близько 70% основного обладнання. Проєкт вартістю близько 80 млн доларів планують завершити в 1 кварталі 2022 року.

Вартість нових проєктів, які Метінвест запустив у серпні та має запустити у вересні, складе близько 250 мільйонів. Вони дозволять знизити експлуатаційні та капітальні витрати на видобуток залізної руди і допоможуть зберегти обсяги видобутку.

Екологічні інвестиції в звітному періоді склали 84 млн доларів.

"Метінвест" продовжує приділяти пріоритетну увагу екологічним питанням. У червні ММКІ завершив реконструкцію газоочисних установок ливарного двору і бункерної естакади доменної печі №5. Вартість проєкту становить 20 млн. Аналогічний проєкт вартістю близько 27 млн доларів ​​був запущений на доменній печі №4 і, як очікується, буде завершено в першій половині 2022 року", – сказано в звіті.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що зниження впливу на навколишнє середовище – це один з пріоритетних напрямків компанії.

"Ми продовжимо реалізовувати екологічні проєкти, інвестуючи в цей напрямок. Крім того, влітку ми підписали меморандуми про взаєморозуміння з авторитетними міжнародними партнерами, спрямовані на спільну роботу з декарбонізації сталеливарної промисловості", – додав він.