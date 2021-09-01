Группа "Метинвест" уплатила в бюджет 500 миллионов долларов налога, еще 620 вложила в инвестиции

В первом полугодии группа "Метинвест" заплатила в бюджет 500 млн долларов налогов и сделала рекордные инвестиции на 620 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные в отчете о неаудированных консолидированных промежуточных финансовых результатах деятельности по стандарту МСФО, которые были обнародованы 1 сентября.

Объем капитальных инвестиций в отчетном периоде вырос на 31% по сравнению с прошлым годом – до 411 млн долларов. Инвестиции в стратегические проекты выросли на 4%, а инвестиции в проекты поддержки – на 46%.

В первом полугодии "Метинвест" начал строительство нового цеха по производству холодновальцьованого проката. Инвестиции в первый этап, который планируется завершить к концу 2024 года, превысят 800 млн долларов.

Группа также продолжает строительство воздухораспределительных установок на ММКИ. Компания Air Liquide поставила около 70% основного оборудования. Проект стоимостью около 80 млн долларов планируют завершить в 1 квартале 2022 года.

Стоимость новых проектов, которые Метинвест запустил в августе и должен запустить в сентябре, составит около 250 миллионов. Они позволят снизить эксплуатационные и капитальные затраты на добычу железной руды и помогут сохранить объемы добычи.

Экологические инвестиции в отчетном периоде составили 84 млн долларов.

"Метинвест" продолжает уделять приоритетное внимание экологическим вопросам. В июне ММКИ завершил реконструкцию газоочистных установок литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №5. Стоимость проекта составляет 20 млн. Аналогичный проект стоимостью около 27 млн долларов был запущен на доменной печи №4 и, как ожидается, будет завершено в первой половине 2022 года", – сказано в отчете.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что снижение воздействия на окружающую среду – это одно из приоритетных направлений компании.

"Мы продолжим реализовывать экологические проекты, инвестируя в это направление. Кроме того, летом мы подписали меморандумы о взаимопонимании с авторитетными международными партнерами, направленные на совместную работу по декарбонизации сталелитейной промышленности", – добавил он.