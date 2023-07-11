Грузія збільшила обсяги експорту вина до Росії: скільки зароблять винороби цього року

Попри війну в Україні та численні санкції накладені на Росію, Грузія продовжує постачати продукцію до держави-агресорки. Наразі країна випередила Італію та стала лідером з експорту вина.

Прогнозні доходи грузинських постачальників вина в Росію цього року перевищать 240 мільйонів доларів. Про це пише "Телеграф" з посиланням на дані грузинського моніторингового центру GMC.

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Як повідомляє видання, власники та топменеджери 8 з 10 найбільших експортерів грузинського вина в Росію є фінансовими донорами владної проросійської партії "Грузинська мрія".

Майже всі бренди грузинського вина, яке експортується до Росії, представлені й на полицях українських супермаркетів.

Раніше корпорація Укрвинпром звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією встановити спеціальні мита в розмірі 50% на готову виноробну продукцію походженням з Грузії та Вірменії. Свою ініціативу Укрвинпром аргументував кризовою ситуацію в українському виноробстві, недружньою політикою керівництва Грузії та Вірменії до України та його лояльністю до держави-агресора. Ініціатива Укрвинпрому наразі опрацьовується Кабінетом міністрів.